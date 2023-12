Uwe Ochsenknecht: So kam es zu der Panne bei The Masked Singer!

Das gab es bisher noch nie bei „The Masked Singer“: In der Live-Show vor zwei Wochen wurde der Kiwi versehentlich enttarnt! In der gestrigen Sendung ist er Kiwi dann endgültig ausgeschieden – darunter hat sich Uwe Ochsenknecht versteckt. Der Schauspieler erklärte, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Vor zwei Wochen gab es bei „The Masked Singer“ eine unfreiwillige Demaskierung. Denn dem Kiwi ist die Maske verrutscht – nicht mal eine Sekunde war das Gesicht des Promis darunter zu sehen. Dennoch haben die Fans genau hingeschaut und erkannten Uwe Ochsenknecht. Nachdem der Kiwi in der gestrigen Sendung tatsächlich demaskiert wurde, steckte darunter tatsächlich der Schauspieler.

Uwe Ochsenknecht erklärt die Masken-Panne

Uwe Ochsenknecht hat nach seiner Demaskierung verraten, weshalb ihm die Maske vor zwei Wochen verrutscht ist und damit kurz sein Gesicht zu sehen war. In der zweiten Folge der Live-Show hatte ein Windstoß dem Schauspieler kurz die Maske vom Kopf gefegt. „Die Windmaschine war überhaupt nicht das Problem. Das war alles im Voraus geprobt worden. Die Mütze sollte jedoch wegfliegen. Dafür musste sie weggezogen werden, doch sie hielt so fest, dass die Maske mitgezogen wurde“, erklärte Uwe Ochsenknecht.

Es handelte sich dabei nur um einen kurzen Augenblick, wo die Maske verrutscht ist. „Mir war gar nicht bewusst, dass ich den Kopf selbst wieder runtergemacht habe, das habe ich erst im Nachhinein gesehen“, so Uwe Ochsenknecht. Trotz der Panne und auch, wenn sich in den sozialen Netzwerken davon sofort Bilder verbreiteten, wurde der Kiwi noch zwei weitere Runden weiter gewählt. „Das war schön und hat mich sehr gefreut. Es ist natürlich die Spannung ein bisschen raus“, so Uwe Ochsenknecht. Das Geheimhalten sei nach der Panne aber noch schwieriger geworden. Dennoch haben nur wenige Leute Bescheid gewusst. Zwar sind die Regeln bei „The Masked Singer“ sehr streng, aber die Show habe ihm großen Spaß gemacht.