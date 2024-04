TV-Spektakel beginnt mit Feuerwerk: Joko und Klaas übernehmen Kontrolle bei ProSieben

Eine solche Aktion hat es in der deutschen Fernsehlandschaft noch nie gegeben: Joko und Klaas haben die Kontrolle über das Programm von ProSieben übernommen – und das für stolze 24 Stunden. Das TV-Spektakel begann um Mitternacht mit einem Feuerwerk.

Die beiden Spaßvögel begrüßten die Zuschauer um Mitternacht auf einem Dach. „Ich kann sagen, was ich will. Scheißeeeee – kann ich sagen. Aber ich kann auch sagen: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 24 Stunden „Joko und Klaas gegen ProSieben““, sagte Klaas Heufer-Umlauf. Joko Winterscheidt stand an einer Dachluke, da er sich nicht aufs Dach traute.

ProSieben hat keinen Einfluss auf das Programm

Zuvor blendete ProSieben einen Hinweis ein, dass man keinerlei Einfluss auf das Programm habe. In den ersten Minuten stellten die beiden ihr Programm vor – was jedoch einige Fragen offen ließ. Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt holen einige Sendungen aus dem „ProSieben Giftschrank“ und kündigten ein neues Showformat um 20 Uhr – die Primetime hat man einfach 15 Minuten nach vorne gelegt.

Joko und Klaas ziehen nachts durch Berlin

Danach zündeten Joko und Klaas ein Feuerwerk und zogen live nachts durch Berlin. Dort gingen die Spaßvögel unter anderem in einem Späti shoppen. Nach einer Werbung waren sie dann in einer Wohnung zu sehen. Dort schauten sie unter anderem Fernsehen und Klaas schickte Joko ins Bett. Klaas kündigte für 9 Uhr morgens Frühsport an: „Und was dann noch für Highlights folgen werden – das weiß ich doch nicht. Tschüss, gute Nacht.“

Ein Alpaka führte durch die Nacht

Nach rund 75 Minuten endete die erste Live-Strecke von Joko und Klaas. Im Anschluss führte ein Alpaka durch die Nacht und kündigte das Programm an. Danach lief „Feinste Perlen der Nachtunterhaltung“, wo unter andere die lustigsten Momente aus „Circus Halligalli“ gezeigt wurden. Weiter ging es mit „Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten“ sowie „Das große Rückwärts-Event“. In den Morgenstunden lief vor der nächsten Live-Strecke laut Joko und Klaas die beste und schlechteste „Simpsons“-Folge.

Gemischte Reaktionen im Netz

Die Meinungen in den sozialen Netzwerken waren gemischt. Einige fanden den Start öde, andere dafür unterhaltsam und waren begeistert. Kritik kam von einigen Usern mit dem Umgang von Feuerwerk, welches nah an einem Haus gezündet wurde. „Was ich mich ja gerade ehrlich frage, ist, ob die zwei, auch wenn es so verrückt klingen mag, vielleicht gerade das lineare Fernsehen retten?“, fragt ein Nutzer. „Klaas bringt Joko ins Bett und ich kann nicht mehr vor Lachen“, meint ein anderer Nutzer.

Gute Quoten zum Start

Das Zuschauerinteresse war übrigens groß: Die erste Live-Strecke von Joko und Klaas hatte einen Marktanteil von 10,1 Prozent bei den jungen Zuschauern. Joko und Klaas haben die Sendezeit erhalten, da sie in der Jubiläumsshow von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Sender gewonnen haben.