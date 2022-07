TikTok: Zwei Teenager sterben bei Blackout Challenge!

Bei TikTok sorgt die „Blackout Challenge“ schon seit mehreren Wochen für Aufsehen. Zwei Teenager haben sich dabei gewürgt und sind dabei zu Tode gekommen. Nun gehen die Eltern gegen das soziale Netzwerk vor.

Im Netz gehen immer wieder Trends gefährlich – einige davon sind jedoch gefährlich und sogar lebensgefährlich. So auch die „Blackout Challenge“, welche bei TikTok derzeit viral gehen. Es geht dabei darum, dass sich Teenager bis zur Ohnmacht würgen. Bei zwei Mädchen endete die Challenge besonders tragisch und haben sich bis zum Tod gewürgt. Nun gehen die Eltern gegen die Videoplattform vor.

Eltern verklagen TikTok

„Tiktok muss für die Verbreitung tödlicher Inhalte an die beiden Mädchen zur Rechenschaft gezogen werden“, so der Anwalt Matthew Bergman laut US-Medienberichten. In der vergangenen Woche wurde eine Klage in Los Angeles eingereicht. Die Eltern beschuldigen TikTok, die Challenge „absichtlich und wiederholt“ verbreitet zu haben. „Tiktok hat Milliarden von Dollar investiert, um absichtlich Produkte zu entwickeln, die gefährliche Inhalte verbreiten, von denen das Unternehmen weiß, dass sie gefährlich sind und zum Tod der Nutzer führen können“, so der Anwalt weiter.

In dem Vorwurf wird TikTok konkret beschuldigt, dass aufgrund des Algorithmus den Mädchen die Challenge vorgeschlagen wurde. Darauf hätten sich die Teenager mit einer Hundeleine zu Tode stranguliert. In der App gibt es immer wieder gefährliche Trends. So ist auch die „Skull-Breaker-Challenge“ gefährlich, bei der Teenager beim Springen die Beine weggetreten werden und somit mit den Kopf aufkommen. Und auch die „Bird-Box-Challenge“ war nicht ganz ohne – dabei verbinden sich Teenager die Augen und müssen Aufgaben erledigen. Immer wieder kam es dabei zu schlimmen Verletzungen. Im Jahr 2017 gab es eine Challenge, bei der Waschmittelkapseln zerkaut wurden. Schon gelesen? Schock: Tasche von TikTokerin geht plötzlich in Flammen auf!