The Masked Singer 2024: Drei Neuerungen in der neuen Staffel!

Es geht wieder los: Am Samstag geht „The Masked Singer“ auf ProSieben in die nächste Runde. In der neuen Staffel gibt es einige Neuerungen: Es werden so viele Masken wie noch nie demaskiert.

„The Masked Singer“ geht am kommenden Samstag auf ProSieben in die zehnte Staffel. Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich jedoch auf einige Neuerungen einstellen. Zur Jubiläumsstaffel hat sich der Sender etwas Besonderes einfallen lassen: Künftig werden in jeder Show zwei Masken demaskiert.

Mehr Enthüllungen denn je

Es gibt zum ersten Mal eine Maske, unter der in jeder Woche ein anderer Star steckt: das MYSTERIUM. Das Besondere: Diese Maske wird Woche für Woche enthüllt. Woche für Woche können die Zuschauerinnen und Zuschauer und das Rateteam von Neuem rätseln, wer das MYSTERIUM ist. Darüber hinaus wird in jeder Sendung eine Maske aus dem Wettbewerb gelüftet. So gibt es jeden Samstag zwei Demaskierungen. Insgesamt werden 14 Stars enttarnt. So viele wie noch nie zuvor.

Neues Rateteam

Mit Palina Rojinski und Rick Kavanian geht ein neues festes Rateteam auf Spurensuche. Ob die beiden die Stars unter den Masken enttarnen können? Palina Rojinski: „Ich werde meine detektivische Spürnase einsetzen: Ich glaube ich notiere mir alle Hinweise und hänge mir eine große Mindmap in meinem Hotelzimmer auf, so wie man das aus Filmen kennt, dann habe ich immer alles gut im Blick.“

Rick Kavanian: „Palina und ich haben uns schon auf der einen oder anderen Veranstaltung getroffen. Das fühlte sich damals schon immer nach Detektiv-Büro-Palinski-Kavanian-ihr-solltet-unbedingt-mal-waszusammen-machen an.“ Unterstützung bekommen die beiden in der ersten Sendung von Rategast Max Giesinger. Der Musiker war in der ersten „The Masked Singer“-Staffel fester Bestandteil des Rateteams und feiert jetzt sein Comeback in der Show.

TV-Rätsel für ALLE

Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ProSieben gibt es zum ersten Mal auf Joyn einen Stream zur Show mit Gebärdensprache und Deaf Performances. Bei der Deaf Performance werden alle musikalischen Auftritte durch Mimik, Gestik und Bewegung für Menschen mit Hörbehinderung visuell interpretiert.

„The Masked Singer“ läuft ab dem 06. April 2024 immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.