The Masked Singer 2023: Wer ist raus? Dieser Star ist die Marsmaus!

ProSieben zeigte am Samstag wieder eine neue Folge von „The Masked Singer“. Die Stars performten auf der Bühne wieder in ihren Kostümen. Ein Promi musste sich auch diesmal wieder demaskieren.

Zwei Cowboys im Rateteam: Mit Alec Völkel und Sascha Vollmer von THE BOSSHOSS bekamen Ruth Moschner und Alvaro Soler am Samstag gleich doppelte Rate-Unterstützung. Sie wollten herausfinden: Welche Stars verbergen sich hinter DIE EISPRINZESSIN, DER KIWI, KLAUS CLAUS, DER LULATSCH, DIE MARSMAUS, DER MUSTANG und DER TROLL?

Seine #MaskedSinger-Qualitäten stellte Alec Völkel bereits im Herbst 2020 als DAS ALIEN unter Beweis. Erst als vorletzte Maske im Finale musste er seine Identität preisgeben. Auf was sich der Sänger bei seiner Rückkehr freut? „Um ehrlich zu sein, auf ALLES! Ich habe die Zeit bei #MaskedSinger geliebt und deswegen freut sich DAS ALIEN natürlich extrem darauf, jetzt alle seine neuen Kostüm-Kumpels kennenzulernen!“

Matthias Opdenhövel witzelt über Masken-Panne

In der vergangenen Woche passierte in der Liveshow von „The Masked Singer“ eine Panne. Der niedlichen Kiwi rutschte die Maske kurz vom Kopf. Die Zuschauer glaubten, darunter Uwe Ochsenknecht erkannt zu haben. Matthias Opdenhövel witzelte jetzt über das Missgeschick. „Wir haben Security, Sichtschutzwände, getönte Wände, Kameras […] und dann fliegt während eines Auftritts dem Kiwi die Mütze vom Kopf!“, witzelte der Moderator. „Ich sage euch, da werden Köpfe rollen – sind schon!“, scherzte er weiter.

Dieser Star ist die Marsmaus

In der neuen Live-Show musste ein Star wieder seine Maske fallen lassen. Zuletzt entschied es sich zwischen der MARSMAUS und dem MUSTANG – Ersterer ist aus der Show geflogen. Doch wer steckt unter der Maske? Unter der MARSMAUS hat sich Jenke von Wilmsdorff versteckt. „Ich hatte zwar keinen Sauerstoff mehr, aber dafür Spaß“, sagte der Reporter nach seiner Demaskierung. „Ich hatte gedacht, ich fliege schon in der ersten Show raus. […] Es war nicht das härteste Experiment, aber dafür das Lustigste“, so Jenke von Wilmsdorff weiter. Die nächste Live-Show von „The Masked Singer“ zeigt ProSieben am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.