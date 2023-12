The Masked Singer 2023: Wer ist raus? Dieser Promi ist der Kiwi!

Das große Rätseln ging in die nächste Runde: Die nächste Live-Show von „The Masked Singer“ stand auf ProSieben an. Nun musste der nächste Promi seine Maske fallen lassen.

Vertrauen sie ihren Ohren? Glauben sie ihren Augen? Entschlüsseln sie die Indizien? Oder hören sie auf ihren Bauch? Ruth Moschner und ihr neuer fester Rateteam-Partner Rick Kavanian bekamen am Samstag bei „The Masked Singer“ doppelte Unterstützung im Rateteam.

Carolin Kebekus und Bruder David Kebekus rätselten in der vierten #MaskedSinger-Liveshow und wollen eine Antwort auf die Fragen finden: Wer verzaubert unter der Maske der DIE EISPRINZESSIN? Wer versucht als DER KIWI immer wieder abzuheben? Wer beschenkt uns mit Santas Bruder KLAUS CLAUS? Wer groovt unter DER LULATSCH über die Bühne? Wer strotzt in DER MUSTANG vor Energie? Wer beweist so viel Weisheit und Weitblick wie DER TROLL?

Dieser Promi lässt seine Maske fallen

Mittlerweile waren nur noch sechs Kandidaten übrig. In der Live-Show gaben die Stars unter den aufwendigen Kostümen wieder alles. Doch am Ende hat es für einen nicht gereicht: Der Kiwi muss die Show verlassen! Darunter hat sich Uwe Ochsenkneckt versteckt. Spekulationen darüber gab es schon seit zwei Wochen, denn dem Kiwi ist in einer Live-Show die Maske verrutscht – die Fans haben darunter bereits Uwe Ochsenknecht erkannt. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Figur zu verkörpern“, sagte Uwe Ochsenknecht nach seiner Demaskierung.

Álvaro Soler ist nicht mehr im Rateteam dabei

Álvaro Soler ist nicht mehr im festen Rateteam bei „The Masked Singer“ dabei. Auf seinem Instagram-Account hat er sich zu Wort gemeldet: „Ich verabschiede mich. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Rate-Tipps haben euch geholfen. Ich hoffe, dass auch irgendjemand von meinen Promis, die ich geraten habe, auch wirklich unter den Masken steckt, sonst wäre meine Arbeit ja für nichts gewesen. Deswegen vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und frohe Weihnachten!“