The Big Bang Theory: Hier ist der Drehort der Serie!

Die Sitcom ,,The Big Bang Theory” gehört zu den erfolgreichsten Serien überhaupt. Kein Wunder, dass sie gefühlt den ganzen Tag im Fernsehen läuft. Aber wo wurde sie eigentlich gedreht und kann man die Wohnung irgendwo ansehen und besuchen?

Die Serie ,,The Big Bang Theory” hat uns schon so manchen Nachmittag versüßt oder sogar gerettet. Immerhin sind die Folgen echt unterhaltsam und man kann sie immer nebenbei laufen lassen, wenn man gerade irgendetwas macht. Aber wo wurde die beliebte Sitcom eigentlich gedreht? Und kann man das Wohnhaus besuchen?

Wo wurde ,,The Big Bang Theory” gedreht?

Wenn du denkst, dass es in einem echten Wohnhaus gedreht wurde, dann müssen wir dich leider enttäuschen. Wie so oft wird es in einem Studio gedreht. Dort wird dann ein komplettes Set nachgebaut. In diesem Fall wurden das komplette Treppenhaus und mehrere Wohnungen in einem Studio realistisch nachgebaut. Aber auch die Cheesecake Factory ist nicht echt. Dennoch kann man die Studios besuchen und sich so manche Sets der berühmtesten Sitcoms ansehen. Denn ,,The Big Bang Theory” wurde beispielsweise im gleichen Studio wie ,,How I Met Your Mother” oder ,,Two and a Half Men” gedreht.

Hier kannst du die Kulisse besuchen

Wenn du also schon länger über einen Amerika-Trip nachdenken solltest, dann ist es schon fast ein Muss, die Filmstudios von Warner Bros im kalifornischen Burbank zu besuchen. Das Gelände ist riesig und du wirst eine Menge Film- und Seriensets wiederentdecken. Immerhin wurden hier die erfolgreichsten und größten Serien und Filme gedreht und produziert. Das Beeindruckendste daran? Du siehst sozusagen hinter die Kulissen und siehst nun viele Sitcoms oder andere Projekte aus einem völlig neuen Blickwinkel. Die echte Cheesecake Factory gibt es im Stadtteil Pasadena in Los Angeles zwar wirklich, hat aber nicht viel Ähnlichkeit mit dem Filmset. Schon gelesen? Two and a Half Men: Das waren die verrücktesten Gastauftritte!