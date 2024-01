Stars fliegen bei B:REAL raus: Sender RTLZWEI bezieht Stellung!

In der RTLZWEI-Serie „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zeigen Promis ihren Alltag. Nun müssen jedoch gleich mehrere Stars die Daily verlassen – dazu zählen auch Arielle Rippegather und Melody Haase. Sender RTLZWEI hat sich jetzt in einem Statement zu Wort gemeldet.

Das Leben einiger Reality-Stars kann schon ziemlich turbulent sein – darum geht es in der RTLZWEI-Serie „B:REAL“. Der Sender scheint den Cast aber derzeit umzukrempeln. Denn gleich vier Stars müssen die Serie überraschend verlassen! Dazu zählen Arielle Rippegather, Melody Haase, Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale.

Sender RTLZWEI meldet sich zu Wort

RTLZWEI hat sich dazu jetzt zu Wort gemeldet. „Bei einem Format wie „B:Real“ sind Änderungen im Cast normal. Wir erzählen aktuelle und echte Geschichten aus dem Leben von Deutschlands Promis. Um das Format spannend zu halten, stehen daher immer mal wieder andere Gesichter im Fokus, doch auch ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern ist in den neuen Folgen fest eingeplant“, erklärt eine Sendersprecherin auf Anfrage von KUKKSI. Ein Comeback der Stars ist in der Zukunft laut dem Statement wohl nicht ganz ausgeschlossen. Gut möglich, dass einige der VIPs also doch nochmal wieder bei „B:Real“ zu sehen sein werden.

Das sagen Arielle Rippegather und Melody Haase

Einige Stars der Serie haben sich dazu ebenfalls zu Wort gemeldet. „Wir haben unseren Job verloren bei ‚B:Real'“, verkündet Melody Haase jetzt in dem Podcast „[Un]echt“. Arielle Rippegather sagt: „Und wir sind offiziell nicht mehr dabei – und wir wurden mit sofortiger Wirkung entlassen.“ Der Grund für die Kündigung? Den beiden Realitystars wurde mitgeteilt, dass ihre Geschichten auserzählt worden sind.

Für die Fans gibt es aber auch gute Nachrichten: Einige Folgen mit den Ladys werden nach der Ausstrahlungspause noch gezeigt. In wie vielen Folgen sie jedoch noch zu sehen sind, ist nicht bekannt. Andere TV-Gesichter wie Eric Sindermann und Kader Loth sind weiterhin in der Serie zu sehen.