Starker Geruch: Diese Frucht lässt Spargel-Urin abmildern!

Bei Spargel läuft den meisten wohl das Wasser im Mund zusammen. Denn schließlich ist das Gemüse total lecker. Aber es gibt auch einen Haken: Nach dem Verzehr kann der Urin streng riechen. Eine Frucht kann das jedoch verhindern.

Ein Schnitzel oder Schinken mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln – und dazu Spargel! Das Gemüse hat zwischen April und Juni seine Hochsaison. In Spargel ist laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) die Schwefelverbindung Asparagusinsäure enthalten – daraus entsteht ein Abbauprodukt, welches für einen strengen Geruch im Urin nach dem Verzehr des Gemüses sorgen kann. Das ist aber nicht bei allen Menschen der Fall: Während einige Spargel-Fans beim Besuch auf der Toilette die Nase rümpfen, merken andere gar nichts davon.

Erdbeeren sagen Spargel-Mief im Urin den Kampf an

Der lästige Geruch lässt sich jedoch bekämpfen – und das auf eine sehr angenehme Weise. Denn der Verzehr von Erdbeeren soll den Spargel-Urin deutlich abmildern, wie eine Studie aus Norwegen herausgefunden hat. Grund dafür ist eine chemische Reaktion zwischen sekundären Pflanzenstoffen der Erdbeeren und Proteinfragmenten des Spargels.

Auch diese Früchte können helfen

Eine große Portion der Früchte als Spargel-Nachtisch scheint also Abhilfe zu schaffen. Anthocyane ist laut der Bild-Zeitung übrigens nicht nur in Erdbeeren enthalten. So helfen beispielsweise auch Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Kirschen, dunklen Weintrauben, Rotkohl oder Radicchio gegen den Spargel-Mief im Urin.

Spargel hat übrigens eine entwässernde Wirkung. Auch Nahrungsergänzungsmittel mit Spargel-Extrakt können den Urin verändern. Die Produkte können den Urin orange oder blau-grün verfärben, wie die Verbraucherzentrale berichtet. Übrigens riecht nicht nur Spargel-Pipi so streng. Denn auch andere Lebensmittel oder Gewürze können den Geruch stark verändern, da diese schwefelhaltige Verbindungen beinhalten – dazu zählen Knoblauch, Zwiebeln, Brokkoli, Kohl oder Nüsse. Auch Medikamente können den Geruch stark beeinflussen. Sollte ein starker Urin-Geruch dauerhaft anhalten, kann dahinter eine Krankheit stecken – in dem Fall sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen und sich durchchecken lassen.