Star-Ballerina Michaela DePrince stirbt mit 29 Jahren – einen Tag später ist auch ihre Mutter tot

Die Ballettwelt trauert um die Tänzerin Michaela DePrince: Die Star-Ballerina ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Wie nun bekannt wurde, starb ihre Mutter einen Tag später – ohne vom Tod des jeweils anderen zu erfahren.

Mit nur 29 Jahren wurde Star-Ballerina Michaela DePrince aus dem Leben gerissen. „Ihr Leben war geprägt von Anmut, Zielstrebigkeit und Stärke. […] Ihr unerschütterliches Engagement für ihre Kunst, ihr humanitärer Einsatz und ihr Mut, unvorstellbare Herausforderungen zu überwinden, werden uns für immer inspirieren“ heißt es in einem Post.

Der Tod der 29-Jährigen hat die Community im Netz schockiert. Nun berichtet die Familie in den sozialen Netzwerken über einen weiteren Schicksalsschlag: Auch die Adoptivmutter stirbt überraschend bei „einem Routineeingriff zur Vorbereitung auf eine Operation“, heißt es in einem Statement von einem Sprecher der Familie.

In der Mitteilung heißt es weiter: „Michaela verstarb vor Elaine und Elaine wusste zum Zeitpunkt ihres Eingriffs nicht von Michaelas Tod. So unglaublich es auch erscheinen mag, die beiden Todesfälle standen in keinem Zusammenhang. Der einzige Weg, das Unbegreifliche zu verstehen, ist zu glauben, dass Elaine, die bereits vor vielen Jahren drei Kinder verloren hatte, durch Gottes Gnade von dem Schmerz verschont wurde, ein viertes Kind zu verlieren.“

„Was die Familie derzeit durchmacht, ist unvorstellbar schmerzhaft“

„Was die Familie derzeit durchmacht, ist unvorstellbar schmerzhaft. Den Verlust von zwei Familienmitgliedern innerhalb von 24 Stunden zu betrauern, ist tragisch und vernichtend“, schreibt Jessica Volinski im Namen der Familie bei Facebook. Die beiden Todesfälle stehen in keinem Zusammenhang. Noch immer ist die Todesursache von Michaela DePrince nicht bekannt.

Im Alter von vier Jahren wurde die kleine Michaela von Elaine und ihrem Ehemann adoptiert, nachdem ihre Eltern im Bürgerkrieg ums Leben gekommen waren. Im Alter von 17 Jahren war sie in einem Dokumentarfilm zu sehen und nahm in der TV-Show „Dancing With the Stars“ teil. Wenig später tauchte sie in der Hauptrolle des Musikvideos Lemonade der Sängerin Beyoncé auf.