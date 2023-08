Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Eric und Edith Stehfest

Eric und Edith Stehfest sind seit Februar 2015 ein Paar – nur wenige Monate später folgte die Hochzeit. Gekrönt wurde die Liebe mit zwei Kindern. Die beiden Persönlichkeiten wollen die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ordentlich aufmischen.

Eric und Edith sehen nicht nur exzentrisch aus, sondern führen auch ein ungewöhnliches Leben. Nach einem Schauspielstudium wurde Eric Stehfest bekannt durch seine langjährige Rolle als liebenswürdig chaotischer und weltverbessernder DJ Chris Lehmann in der RTL Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Gemeinsam mit seiner Frau geht er jetzt ins „Sommerhaus der Stars“.

Edith Stehfest musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften

Er hat auch eine eigene Produktionsfirma, mit deren Kurzfilmen er auf Themen wie Sucht und Abhängigkeit aufmerksam macht. Der Grund: Eric war selbst sieben Jahre lang abhängig. In seiner Bestseller Autobiografie „9 Tage wach“ beschreibt er genau das – sein Leben mit der Sucht nach Crystal Meth. Privat geht Eric mit seiner großen Liebe Edith durch ein bewegtes Leben. Auch das von Edith wurde begleitet von Drogen. Besondere Schlagzeilen machte Edith mit einem tragischen Ereignis: Durch ein Video sah sie selbst, wie sie unter K.O. Tropfen missbraucht wurde. Halt gab ihr in dieser schweren Zeit Eric. Seit 2015 sind die beiden zusammen. Im selben Jahr haben sie auch geheiratet. Es war sofort die perfekte Ergänzung. „Mit ihm gibt es keine Grenzen für mein Leben“, schwärmt Edith.

Edith ist Sängerin und Schauspielerin. Mit der Geburt ihrer Kinder ging für sie ein Lebenstraum in Erfüllung: „Ich wollte unbedingt vor 20 schwanger sein.“ Für Eric passte es und gemeinsam erfüllten sie sich den Wunsch nach einer eigenen Familie. Edith lebt offen bisexuell und auch damit geht das Paar öffentlich um. In ihrem Buch „Rebellen lieben laut“ geben sie Einblick in ihre Ehe.

Sie wollen nach ihren Schicksalsschlägen nun ihre Beziehung und ihr Sein genießen – oder wie sie selbst sagen: „Bisher ging es bei uns ums Überleben, jetzt geht es ums Leben.“ In Bezug auf das Sommerhaus sind sich Eric und Edith in ihrer Teamfähigkeit sicher: „Wir funktionieren einfach in Extremsituationen“. Wie das Paar im „Sommerhaus der Stars“ wohl punkten wird? Die neue Staffel der Erfolgsshow zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Edith Stehfest: Sommerhaus-Star wurde unter Drogen vergewaltigt!