Edith Stehfest: Sommerhaus-Star wurde unter Drogen vergewaltigt!

Eric und Edith Stehfest sind seit 2015 ein Paar. Die beiden gehören zum Cast der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Edith Stehfest musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sie wurde unter K.O.-Tropfen gesetzt und missbraucht.

Edith Stehfest ist mit Eric total glücklich. Mit der Hochzeit krönte das Paar ihre Liebe im Jahr 2015. Jedoch hat die Sängerin auch eine schwierige Zeit hinter sich – sie wurde im Jahr 2012 unter K.O.-Tropfen gesetzt und anschließend sexuell missbraucht. Die damals 17-Jährige habe von der Vergewaltigung nichts mitbekommen, da sie unter Drogen stand.

Edith Stehfest wurde unter Drogen sexuell missbraucht

Bis zum Jahr 2018 wusste Edith Stehfest nichts von ihrer Vergewaltigung – bis zu dem Moment, als die Polizei ihr ein Video der schrecklichen Tat gezeigt hat. „Als ich das Video bei der Polizei sah, verfiel ich in eine Schockstarre“, erzählte Edith Stehfest damals laut der Bild-Zeitung. Für das Paar beginnt die schwierigste Zeit ihres Lebens – danach haben sie sich für zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr wichtigster Halt in der Zeit ist Eric Stehfest, welcher seiner Frau die ganze Zeit zur Seite stand.

Ihr Peiniger konnte gefasst werden

Im Jahr 2020 traf die hochschwangere Edith Stehfest im Prozess auf ihren Peiniger. Zu 3 Jahren und 4 Monaten Haft wurde Max H.verurteilt. Jedoch erst im November 2021 wurde das Urteil rechtskräftig. Ihr Vergewaltiger ist in der Zeit abgetaucht. „Am 1. Mai 2022 konnte der Gesuchte durch zivile Einsatzkräfte der portugiesischen Polizei am Flughafen Lissabon festgenommen werden“, teilte die Polizei mit. „Es ist geschafft, ich bin frei. Der Täter wurde rechtskräftig verurteilt und muss eine mehrjährige Haftstrafe antreten“, sagte Edith Stehfest damals in einer Instagram-Story.

Eric und Edith Stehfest ziehen ins „Sommerhaus der Stars“

Das Paar blickt nun optimistisch in die Zukunft und will die schwere Zeit hinter sich lassen – nach den schweren Schicksalsschlägen wollen die beiden ihre Beziehung genießen. Dazu gehören auch einige TV-Formate. So ziehen Eric und Edith Stehfest ins „Sommerhaus der Stars“. „Mit ihm gibt es keine Grenzen für mein Leben“, schwärmt Edith Stehfest im Interview mit RTL. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr.