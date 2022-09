Sommerhaus der Stars 2022: Wer ist raus? Dieses Promi-Paar fliegt raus!

In der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ist noch kein Promi-Paar rausgeflogen. Das hat sich nun in der zweiten Episode geändert: Die ersten zwei Kandidaten müssen die Villa nun schon wieder verlassen.

Bei RTL läuft seit dem 7. September 2022 die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Das bunte Treiben in der WG in Bocholt können die Zuschauer zweimal in der Woche verfolgen – bei RTL+ wird die Folge einige Tage vor der Ausstrahlung bereits online gestellt. Das Siegerprächen erhält eine Prämie von stolzen 50.000 Euro – bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg. Und das erste Promi-Paar musste die Show jetzt auch schon verlassen.

Marcel Dähne und Lisa Weinberger machten zum Start eine krasse Kampfansage. „An alle Paare da draußen: Ich weiß nicht, ob ihr gerne scharf esst. Falls nicht, habt ihr ein Problem, weil wir sind nämlich super spicy und wir werden euch besiegen“, erklärte das Promi-Paar zu Beginn der Show. Doch das ging ordentlich nach hinten los: Das Promi-Paar muss die Villa verlassen.

Diese Kandidaten sind noch dabei

Trash-Queen Kader Loth und Ismet Atli

Ex-Fußballprofi Mario Basler und Doris Büld

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer

Ex-„Promi Big Brother“-Kandidat Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

YouTuber Marcel Dähne und Lisa Weinberger – RAUS!

Ex-Löwe und Fußballer Sascha Mölders und Ivonne Mölders

Ex-AWZ-Star Stephen Dürr und Katharina Dürr

Im „Sommerhaus der Stars“ ist auch diesmal wieder jede Sparte an Promis vertreten – ob Sportler, Reality-Sternchen oder Schauspieler. Und den ersten Zündstoff gab es in den ersten beiden Folgen auch schon. Und auch in der nächsten Episode scheint es wieder turbulent zuzugehen. Besonders die Schlagzeilen rund um Eric Sindermann und seine mittlerweile Ex-Freundin Katharina Hambuechen rissen in den vergangenen Wochen nicht ab. Bereits in der ersten Folge zoffte sich das Paar – und auch in der zweiten wurde es nicht besser. Da ist das letzte Wort im „Sommerhaus“ wohl noch nicht gesprochen… Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ online. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer sonntags und mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Wie haben sich Kader Loth und Ismet Atli kennengelernt?