So feiern die Berlin – Tag & Nacht-Stars Weihnachten

Auch die Stars aus „Berlin – Tag & Nacht“ verbringen mit ihren Liebsten Weihnachten. Wie sie genau das Fest verbringen und mit wem, haben die Darsteller bei KUKKSI verraten.

Weihnachten steht vor der Tür und nach anstrengenden Drehtagen in diesem Jahr gönnen sich auch die Stars aus „Berlin – Tag & Nacht“ eine Auszeit mit ihren Liebsten. KUKKSI hat bei den Darstellern Lidia Santangelo, Samuel Bartz, Jeanne Zeitler und Martin Wernicke nachgefragt, wie sie die Feiertage verbringen.

So verbringen die BTN-Stars die Feiertage

Lidia Santangelo (Rolle Chiara)

Ich feiere Weihnachten immer mit meiner Mama, meinem Stiefvater und meinen zwei kleinen Schwestern. Dieses Jahr ist sogar mein Abuelo (Großvater) aus Spanien da, was mir sehr viel bedeutet. Meine zwei besten Freundinnen sind auch da und nach 15 Jahren sind die auch wie Familie. Es ist jedes Jahr zwanglos und unsere kostbare Zeit, die wir miteinander haben, verbringen wir auch gemeinsam.

Das Einzige, was sich jedes Jahr ändert, ist das Essen. Manchmal will ich einfach nur Mamas Nudelsalat, aber normalerweise machen wir spanisches Essen und bereiten uns gegenseitig Freude mit Geschenken. Es ist nie wichtig, dass etwas teuer ist, sondern dass es vom Herzen kommt. Wir spielen Spiele und schauen vielleicht Filme. Einen Ablauf- oder Zeitplan gibt es nicht. Ich liebe meine Familie dafür, dass bei uns immer alles so leicht, unkompliziert und frei ist. Jeder so, wie er Lust hat. Love it.

Samuel Bartz (Rolle Malte)

So wie jedes Jahr fahre ich über Weihnachten zu meiner Familie nach Baden-Württemberg, weil es eigentlich die einzige Zeit ist, wo ich wirklich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Dementsprechend ist es Tradition, dass ich runterfahre und dort dann auch alle besuche. Dieses Jahr allerdings fahre ich mit meiner Familie dann noch ein paar Kilometer weiter, Richtung Österreich. Dort werden wir dann Snowboarden oder Skifahren. Auch Weihnachten werden wir in den Bergen verbringen und die Zeit dort gemeinsam genießen.

Jeanne Zeitler (Rolle Sina)

Ich verbringe Weihnachten dieses Jahr das allererste Mal nicht mit meiner Familie in der Heimat, sondern mit einem ganz besonderen Menschen auf Mallorca. Ich bin extrem gespannt, wie Weihnachten in der Sonne wird. Wir werden auch auf Mallorca einen Weihnachtsbaum haben und ich freue mich besonders aufs Weihnachtsbaum schmücken, auf das Weihnachtsessen – ganz klassisch Gans – und natürlich auf die Geschenke. Ich wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Martin Wernicke (Rolle Basti)

Dieses Jahr werden meine Freundin und ich bei uns zuhause ein schönes Weihnachtsfest verbringen. Wir haben unsere Eltern zur Weihnachtsgans eingeladen und es ist das erste Mal, dass ich selbst eine Weihnachtsgans zubereite, in unserer neuen Wohnung. Es wird gemütlich zusammengesessen und vielleicht werden wir ein bisschen was spielen. Abends gehen wir dann noch eine Runde spazieren. Am 1. Weihnachtsfeiertag treffen wir uns bei meiner Schwester zum Essen und am 2. Weihnachtsfeiertag sind wir meistens bei Oma. Tatsächlich ist unser Weihnachtsfest immer ziemlich durchgeplant, aber das Wichtigste ist, dass wir alle zusammen sind und eine schöne Zeit miteinander verbringen.