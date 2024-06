Deutschland schockt Schottland: Tausende Fans feiern die 5:1-Torgala auf der Fanmeile in Berlin!

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland begann am Freitag die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Tausende Fans fieberten auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin mit. Kurzzeitig musste die Fanzone am Bundestag gesperrt werden. KUKKSI war vor Ort.

Der Ball rollt wieder! Deutschland spielte bei der Heim-EM im ersten Spiel gegen Schottland – und gewann haushoch! Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ging mit einem sensationellen 5:1-Sieg aus der Partie. Bei der knapp zehnminütigen Eröffnungsfeier trug Heidi Beckenbauer – die Witwe des Fußball-Kaisers – den EM-Pokal in die Münchner Arena. Begleitet wurde sie dabei von zwei Legenden: Bernard Dietz, der Kapitän der Europameister-Elf von 1980, und Jürgen Klinsmann, Kapitän der EM-Siegesmannschaft 1996.

Tausende Fans verfolgten das Eröffnungsspiel auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin. Die Stimmung war ausgelassen – und bei jedem Tor tobte die Fanmeile mit Deutschlandfahnen und Nationaltrikots. In der Halbzeitpause sorgte Loona mit Hits wie „Bailando“ für Stimmung. Rund 2.000 Polizisten waren im Einsatz und sorgten für die Sicherheit. Aus Sicht der Polizei verlief das Public Viewing „unproblematisch“.

Riesiger Andrang am Brandenburger Tor

Auf der Fanzone am Brandenburger Tor herrschte bereits vor dem Anpfiff ein riesiger Andrang. Deshalb wurden um 19:45 Uhr die Zugänge geschlossen, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte. Der S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor wurde ebenfalls geschlossen, aber zum Spielende war dieser wieder geöffnet.

Fanzone am Bundestag teilweise gesperrt

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes wurde die Fanzone am Bundestag kurzzeitig gesperrt. Gegen 18:30 Uhr gab die Polizei Entwarnung und die Fanzone wurde wieder freigegeben. „Wenn am Ende nichts ist, war es: Lieber einmal zu viel geräumt als zu wenig“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in München.