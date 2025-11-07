Connect with us

    Leben

    Tödliche Gefahr: So ungesund sind Hunde-Küsse!

    gepostet am

    Ein Mädchen mit einem Hund
    iStock / Mykola Sosiukin

    Der Hund hat uns besonders gern – das will er uns auch zeigen! So kommt es schon immer mal wieder vor, dass der Vierbeiner sein Herrchen im Gesicht ablecken will. Das Phänomen ist weit verbreitet – doch das kann fatale Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann das sogar tödlich enden. Doch was steckt genau dahinter und warum kann das gefährlich werden?

    „Der Mund eines Hundes ist sauberer als der eines Menschen“ – dieses Gerücht hält sich schon lange hartnäckig. Das ist aber leider totaler Quatsch, denn das Gegenteil ist der Fall. Die Schnauze von Hunden ist voll von Erregern.

    Lecken uns die Vierbeiner ab, können Keime auf den Menschen übertragen werden und eine heftige Infektion auslösen, die unter Umständen sogar tödlich enden kann. „Wir begrüßen uns mit einem Küsschen auf die Wange – sie mit Küsschen auf den Hintern“, erklärt Hunde-Experte Marty Becker in der britischen Sun.

    Hunde verbreiten gefährliche Erreger

    Virologie-Professor John Oxford von der Queen Mary University in London sieht es ähnlich. „Hunde verbringen ihr halbes Leben mit der Nase in irgendwelchen ekligen Ecken oder über den Hinterlassenschaften ihrer Artgenossen. Ihre Schnauzen sind voller Bakterien, Viren und anderer Keime“, so der Experte.

    In dem Mund von Hunden können sich unter anderem Clostridien, E.coli-Bakterien, Salmonellen, Campylobacter und auch Wurmeier tummeln – sich von seinem Liebling ablecken zu lassen, ist nicht nur unappetitlich, sondern auch ungesund. Einige dieser Erreger können auch auf den Menschen übertragen werden – diese können zu Durchfallerkrankungen führen.

    Mann lässt sich von Hund ablecken – danach versagten die Nieren

    Besonders gefährlich ist das Bakterium Capnocytophaga Canimorsus. Im Jahr 2014 hat ein Tier einen Menschen mit dem Erreger infiziert – nach starken Schmerzen und Schüttelfrost versagten die Nieren, der Herzmuskel funktionierte nicht mehr und schließlich starb der Mann, wie das New England Journal of Medicine berichtete.

    Das Bakterium Pasteurella nistet sich auf der Schleimhaut der Nasenmuscheln ein – eine Knochenentzündung, Blutvergiftung, Lungenentzündung oder Hirnhautentzündung können einige Folgen für den Menschen sein. Das Tier sollte demnach regelmäßig beim Tierarzt gecheckt werden.

