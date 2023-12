Sex Flush: Darum kann sexuelle Lust zu Hautrötungen führen!

Beim Sex können viele kuriose Sachen passieren – dazu zählen beispielsweise Multiple Orgasmen und Squirting. Es gibt aber auch Momente, die im ersten Moment für eine Beunruhigung sorgen können – so auch Hautausschlag nach dem Geschlechtsverkehr. Das Phänomen wird Sex Flush genannt.

Wohl viele haben es festgestellt: Während oder nach dem Sex kann es zu Hautrötungen am Hals oder im Gesicht kommen. Auch im Dekolleté kann der Ausschlag vorkommen. Das ist kein Symptom für eine Krankheit, sondern dahinter kann der Sex Flush stecken. Aber was hat es mit dem Phänomen eigentlich auf sich?

Das ist der Sex Flush

Beim Sex Flush handelt es sich um Hautrötungen, die bei sexueller Lust entstehen können. Das englische Wort „flush“ bedeutet übersetzt so viel wie „erröten“. Die roten Flecken können nicht nur im Gesicht, am Hals oder im Dekolleté auftreten, sondern laut desired auch an den Armen, am Po oder am Rücken. Grundsätzlich sind Frauen davon häufiger betroffen als Männer.

Vor allem Stress und Nervosität können Hautrötungen auslösen. Bei dem sogenannten Sex Flush muss man sich jedoch keine Sorgen machen – taucht der Ausschlag während oder nach dem Geschlechtsverkehr auf, zeigt das einfach nur, dass man sexuell erregt ist. Denn bekannt ist, dass durch Sex die Durchblutung gesteigert wird. Zudem sind die Gefäße ausgeweitet – das wirkt sich nicht nur auf die Genitalien aus, sondern auch auf die Haut. Das Blut steigt nämlich in Richtung der Hautoberfläche. Bei Menschen, die schnell erröten oder grundsätzlich eine helle Haut haben, ist dann der Ausschlag zu sehen.

Das Phänomen tritt meist kurz vor dem Orgasmus auf – also in dem Moment, wo wir am meisten sexuell erregt sind. Nach der sogenannten Plateauphase und dem Höhepunkt normalisiert sich die Durchblutung wieder und dann verschwinden die Flecken auch wieder. Man braucht sich also absolut keine Gedanken machen, wenn man kurzzeitig nach dem Sex einige rote Flecken auf der Haut bemerkbar machen.

Was kann man gegen einen Sex Flush tun?

Es handelt sich dabei um eine natürliche Reaktion des Körpers – deshalb kann man dagegen nicht viel tun. Man kann höchstens die Raumtemperatur etwas senken. Denn Wärme kann die Hautrötungen zusätzlich noch etwas verschlimmern. Man muss sich dafür aber absolut nicht schämen. Das zeigt einfach nur, dass man im Bett alles richtig macht und Spaß beim Sex hatte – was auch irgendwie ein Liebesbeweis ist. Schon gelesen? Brombeer-Sex: Darum stehen Männer auf die Vorliebe!