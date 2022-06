Scrubs – Die Anfänger: Was macht Zach Braff alias Dr. John Dorina heute?

„Scrubs – die Anfänger“ war einer der beliebtesten Serien überhaupt. Die Produktion hat schon längst ihr Ende gefunden, aber die alten Episoden werden immerhin noch im Fernsehen ausgestrahlt. Die Schauspieler haben bei dem großen Erfolg natürlich eine Rolle gespielt. So erinnerst du dich vielleicht noch an Zach Braff alias Dr. John Dorian. Was macht er eigentlich heute?

Schon seit über zehn Jahren hat die Serie geendet. Genauer gesagt war es 2011. Dennoch läuft „Scrubs – Die Anfänger“ nahezu täglich im Fernsehen. So bringt der Sender ProSieben fast täglich vier Folgen zur Mittagszeit. Aber was macht eigentlich der Hauptprotagonist Zach, eigentlich Zachary, Braff heute?

Das ist Zachary Braff

Zachary „Zach“ Israel Braff wurde am 6. April 1975 in South Orange, New Yersey geboren und ist nicht nur US-amrikanischer Schauspieler, sondern auch Regiseseur und Drehbuchautor. Dabei lebt er in einer echt kreativen Familie. So schreibt sein ältester Bruder Drehbücher für das Fernsehen, der andere Bruder ist Schriftsteller und seine Schwester ist Modedesignerin. Schon im jungen Alter nahm Zach Braff an Bühnenspielen teil. Später studierte er Filmkunst und nahm auch an Schauspielkursen teil. Schon mit 18 Jahren feierte er sein Debüt in dem Film „Manhattan Murder Mystery“. Doch der große Erfolg kam dann erst durch „Scrubs – Die Anfänger“. Dort spielte er dann in allen neun Staffeln die Hauptrolle. Das war von 2001 bis 2010.

Das macht der Schauspieler heute

Seit dem Erfolg in der Serie war er eine gefragte Person. So spielte er danach noch einige Rollen in vielen Filmen und Serien – bis heute. Zuletzt war er in „Kings of Hollywood" zu sehen. Nebenbei war er sogar noch bis letztes Jahr in „BoJack Horseman" als Synchronsprecher zu hören, als Regisseur an der Fernsehserie „Solos" beteiligt und 2019 bei dem Kurzfilm „In The Time It Takes To Get There" als Drehbuchautor beteiligt.