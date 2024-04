„Schämt euch“: Promis und Fans sind fassungslos über ProSieben-Aus von Elton!

Seit acht Jahren präsentierte Elton die Show „Schlag den Star“. Doch nun ist Schluss: ProSieben hat die Zusammenarbeit mit dem Moderator überraschend beendet. Zahlreiche Promis und Fans stehen hinter Elton und können die Entscheidung des Senders nicht nachvollziehen.

Im Jahr 2001 hatte Elton seinen ersten Auftritt bei „TV total“ auf ProSieben. Seitdem präsentierte er zahlreiche Formate auf dem Sender – so auch „Schlag den Star“ seit acht Jahren. Nach 23 Jahren hat der Sender den beliebten Entertainer nun gefeuert. Elton hat von seiner Kündigung aus den Schlagzeilen erfahren und will das nicht unkommentiert lassen.

„Ich bin wütend“: Elton lässt TV-Aus nicht unkommentiert

Hintergrund für das Aus bei ProSieben ist wohl die Zusammenarbeit zwischen Elton und RTL. „Um eins klarzustellen: ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab. Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim Pro7 Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde, das ich nicht mehr Schlag den Star moderieren darf. Pro7 ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal!!!!“, schreibt Elton bei Instagram.

Weiter schreibt er: „’Schlag den Besten’ und auch ‘Blamieren oder kassieren’ wurde erst Pro7 angeboten. Nachdem es hieß, man hätte kein Geld und keinen Sendeplatz, hat eben RTL zugeschlagen. Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wir mir nach 23 Jahren Pro 7 gegönnt. Ohne Worte!!! Ich kippe mir jetzt paar Bierchen rein und sage vielleicht morgen noch etwas dazu. Mal sehen, wer hier traut, zu kommentieren. Nochmal: Enttäuschung pur.“

Zahlreiche Promis stehen hinter Elton

Zahlreiche Stars haben sich bei Instagram geäußert. „Ohne dich werde ich die Sendung nicht mehr schauen. Das ist DEIN Format“, schreibt Schauspieler Armin Rohde in den Kommentaren. „Frag mich immer, warum es so schwer ist, transparent, offen, ehrlich und vor allem wertschätzend mit Menschen umzugehen. Tut mir leid, lieber Elton, dass das so ‚lieblos‘ gelaufen ist. Dicke Umarmung und Prost“, so Moderatorin Nina Moghaddam. Hundeprofi Martin Rütter schreibt unter dem Post: „Warum fällt es sooooo vielen Entscheidern sooo schwer klar zu kommunizieren? Kopf hoch.“

„Ihr enttäuscht mich maßlos“: Fans sind fassungslos

Nicht nur zahlreiche Promis stehen hinter Elton, sondern auch die Fans. Und die gehen noch ein ganzes Stück weiter: Diese fordern sogar einen Boykott von ProSieben. Zwar hat sich der Sender bei Instagram noch nicht zu Wort gemeldet – aber unter dem letzten Post mit Joko und Klaas häufen sich wütende Kommentare bezüglich Elton. „Traurig, wie ihr euch gegenüber Elton verhaltet nach all der Zeit“, meint ein Follower auf dem offiziellen ProSieben-Account.

„Bodenlose Frechheit, was ihr mit Elton abgezogen habt! Schämt euch“, „ProSieben boykottieren“, „Ohne Elton wird definitiv nicht mehr geguckt. Unglaublich wie ihr mit einem langjährigen Mitarbeiter umgeht“, „Warum seid ihr so unfair zu Elton. Ihr enttäuscht mich maßlos“ oder „23 Jahre an ihm verdient und jetzt so? Nicht mal ’ne Abschiedsshow? Ganz schwach Pro7. Und somit 1 Zuschauer weniger“ schreiben die User. Ein weiterer Follower meint: „ProElton! Einen langjährigen Mitarbeiter zu feuern, ist tiefster Abgrund! Zumal Elton euch nach Stefan Raabs Weggang den A… gerettet hat. Pfui, sag ich da mal!!! Für mich ist Prosieben jetzt keinen Pfifferling mehr wert.“