Sarah-Jane Wollny: Sie hatte einen Unfall!

Eigentlich könnte es bei den Wollnys zurzeit nicht besser laufen. Immerhin erwartet die Großfamilie zweifachen Nachwuchs. Sarafina und ihr Peter erwarten nämlich Zwillinge. Doch natürlich kommt immer dann ein Tief, wenn es gerade mal richtig gut läuft. Sarah-Jane Wollny hatte nämlich einen Autounfall!

Sarah-Jane Wollny hatte einen Autounfall! Wie geht es jetzt dem TV-Sternchen und was war eigentlich passiert? Natürlich will die 22-Jährige ihre Fans nicht im Dunkeln sitzen lassen. Genau deshalb berichtet sie jetzt via Instagram ihre Fanbase von dem schlimmen Vorfall.

Wollny-Sternchen baut Autounfall

Via Instagram meldet sich die 22-Jährige und berichtet über den schlimmen Vorfall. ,,Das war einfach so schlimm. Ich habe gedacht, mein Auto kippt jeden Moment um, als es so ins Schleudern kam. Ich habe einfach nur geguckt, dass ich das Lenkrad umgerissen bekomme und nicht in den Gegenverkehr rase”, erzählt sie ihren Fans. Aber wie kam es eigentlich zu dem Autounfall? Und wie geht es ihr und ihrem Auto?

Was war passiert?

Bei starken Schneefall sei ihr Auto ins Schleudern geraten. Plötzlich habe sie die Kontrolle verloren. Zwar habe sie noch versucht einzugreifen, doch landete letztendlich im Graben. Doch die Blondine hat Glück im Unglück. Sie sei nämlich ohne Verletzung davon gekommen. Natürlich würde sie den Unfall so schnell wie möglich vergessen wollen. ,,Das wünscht man noch nicht mal dem seinem schlimmsten Feind", gesteht sie offen. Das Auto sei aus dem Graben gezogen wurden und sei vermutlich noch fahrtüchtig. Dennoch will sie es noch einmal richtig durchchecken lassen, ob auch wirklich alles gut ist.