Estefania Wollny: Steht ihre Musikkarriere vor dem Aus?

Estefania Wollny will als Sängerin richtig durchstarten! Die 18-Jährige trat nicht nur bei DSDS auf, sondern hatte sogar mal einen Auftritt im ZDF-“Fernsehgarten”. Doch nun hat sie aufgrund der Corona-Pandemie gar keine Auftritte mehr! In der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” ist die Tochter von Silvia Wollny deshalb frustriert.

Aufgrund der Pandemie wurden zahlreiche Auftritte von Estefania abgesagt und die Veröffentlichung ihres neuen Songs immer wieder verschoben. Ihre Gesangskarriere ist komplett zum Erliegen gekommen, was die Teenagerin extrem frustriert.

Estefania Wollny hat wegen Corona keine Auftritte mehr

Die 18-Jährige Estefania hat das Gefühl, dass sie ihren Traum vom Singen komplett an den Nagel hängen muss. Mama Silvia merkt, wie sehr ihre Tochter unter der Situation leidet. Doch zusehen, wie ihre zweitjüngste Tochter aufgibt, das kommt für sie nicht in Frage! Sie will Estefania helfen, damit sie ihren großen Musiktraum nicht aufgibt! Gemeinsam mit dem Rest der Familie kommt sie auf die Idee, für Estefania heimlich ein Wohnzimmerkonzert mit Liveübertragung im Internet zu organisieren, bei dem sie auch erstmals ihren neuen Song singen könnte. Doch wie reagiert Estefania, wenn sie Wind davon mitbekommt, dass hinter ihrem Rücken etwas geplant wird?

Das passiert auch noch in der neuen Folge

Schlaflose Nächte bei den Wollnys in Ratheim. Die Großfamilie hält ein unbekannter, vermutlich vierbeiniger Mitbewohner auf Trab. Nachts hören besonders die Kids auf der ersten Etage im Haupthaus Scharr- und Krabbelgeräusche, die vom Dachboden kommen. Für Silvia ist das kein Zustand. Welches Tier macht abends so ein Lärm und sorgt dafür, dass die Kids kein Auge mehr zu bekommen? Peter und Flo versuchen sich als Detektive und versuchen dem Unruhestifter mit einer Wildkamera auf die Schliche zu kommen Ob das funktioniert, bleibt abzuwarten.