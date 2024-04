Reich dank TikTok? Hartz und herzlich-Stars wollen Haus kaufen

Vom Bürgergeld zum Eigenheim? Der 24-jährige Pascal wohnt mit seiner Mutter Petra und seiner Schwester Selina in den Mannheimer Benz Baracken. Nun wollen die „Hartz und herzlich“-Stars ein Haus bauen.

Bei „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, welche mit wenig Geld auskommen müssen und vom Bürgergeld leben. Auch Pascal sowie seine Mutter Petra und seine Schwester Selina sind auf Sozialleistungen angewiesen. Kürzlich haben die Stars aus der Sozialdoku eine neue Einnahmequelle gefunden: Sie verdienen Geld mit Clips bei TikTok.

Eigenheim dank Influencer-Karriere bei TikTok?

Aufgrund ihrer Bekanntheit durch „Hartz und herzlich“ konnten Pascal, Petra und Selina schnell eine Reichweite in dem sozialen Netzwerk aufbauen. Dafür haben sie sich sogar einen Gewerbeschein für ein Kleingewerbe besorgt. Offenbar läuft die Influencer-Karriere nicht schlecht. Nun überlegen die Protagonisten sogar, sich ein Eigenheim zu kaufen.

Die „Hartz und herzlich“-Stars verbringen am Tag mehrere Stunden im Livestream und erhalten Geldgeschenke von Followern. Das scheint offenbar so viel zu sein, dass man sich ein Eigenheim leisten könnte. Dass man über ein Haus nachdenkt, haben die drei auf dem Instagram-Account von Petra gepostet. Dazu posteten sie einen Schnappschuss, wo die Familie auf einem Feld steht.

Neben dem Haus soll auch ein Karibik-Urlaub kommen

Pascal wendet sich an seine Mutter und Schwester: „Was haltet ihr davon, dass wir uns hier jetzt ein Haus bauen?“, fragt der 24-Jährige. „Das wäre cool!“, meint Petra dazu. Selina hat da schon klare Vorstellungen und wünscht sich einen Garten. Das ist übrigens nicht das einzige Vorhaben: Laut dem Portal mannheim24 sparen Selina und Petra bereits auf einen Karibik-Urlaub. Sollte die Influencer-Karriere weiter so gut laufen, könnte der Haus-Traum zur Realität werden. „Weil unser Social Media ja so explodiert und alles gut klappt, werden wir uns umschauen für ein Bauprojekt“, meint Pascal.

Fans bezweifeln den Geldsegen

Das Vorhaben stößt im Netz jedoch auf Kritik. Denn die Follower bezweifeln, dass man über TikTok wirklich so viel Geld verdienen kann, dass es für ein Haus reichen würde. Denn schließlich haben sie erst kürzlich noch Bürgergeld bezogen. „Träum weiter Junge… geh erstmal richtig schaffen“ oder „Ein Luftschloss vielleicht“ heißt es in den kritischen Kommentaren.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.