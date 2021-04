Promis unter Palmen 2021: Sendezeit wird massiv gekürzt!

Die erste Folge von “Promis unter Palmen” sorgte für einen echten Eklat! Nachdem der Sender den Staffelauftakt selbst vom Steamingdienst Joyn entfernte und auf die Wiederholung im TV verzichtete, hat das nun sogar auch Auswirkungen auf die zweite Episode der Realityshow.

Ein krasser Homophobie-Skandal hat die erste Folge von “Promis unter Palmen” überschattet. “Prinz Marcus von Anhalt hat sich in der 1. Folge der 2. Staffel inakzeptabel homophob geäußert. SAT.1 hat entschieden, die Folge zu entfernen. Aktuell werden alle Folgen geprüft, daher gibt es derzeit keine Preview”, teilte der Sender nach der Ausstrahlung mit.

Zweite Folge geht deutlich kürzer

Nicht nur bei Joyn wurde die erste Folge verbannt, sondern es gab auch keine Preview zur nächsten Episode. Die kommenden Folgen hat der Sender daher nochmal auf den Prüfstand gestellt – und das zieht nun einige Konsequenzen nach sich! Die kommende Folge von “Promis unter Palmen” sollte eigentlich von 20:15 Uhr bis 22.50 Uhr dauern. Doch diese wurde nun massiv gekürzt – die Schere wurde angesetzt und die Show geht daher nur noch bis 22:20 Uhr. Es wird also eine ganze halbe Stunde fehlen. Die Show “Promis unter Palmen – Die Late-Night-Show” sowie das Magazin “akte” beginnen demnach eher.

Der Sender setzt die Schere an

Welche Szenen genau rausgeschnitten wurden, ist nicht bekannt. Die Episode war zumindest kurzzeitig bei Joyn in voller Länge zu sehen – demnach kam es zu einem Mobbing-Eklat rund um Katy Bähm. Diese soll die anderen Kandidaten laut der Bild-Zeitung gegeneinander ausgespielt haben. Bereits die erste Staffel sorgte für heftige Schlagzeilen und hitzige Diskussionen im Netz, nachdem Claudia Obert regelrecht aus der Show gemobbt wurde. Und auch in der neuen Staffel scheinen ordentlich die Fetzen zu fliegen – einiges werden die Zuschauer wohl aber aufgrund des Schnitts nicht mehr komplett sehen. SAT.1 zeigt “Promis unter Palmen” immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promis unter Palmen 2021: Nächster Eklat in der zweiten Folge!