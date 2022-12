Promi Big Brother 2022: Regelverstöße und Mega-Beef im Loft

Big Brother greift durch: Geduldig, nahezu milde, hat er sich die Regelverstöße der vergangenen Tage angeschaut. Damit ist jetzt Schluss. Der große Bruder verwehrt den Bewohner:innen in der Garage den Einkauf.

Währenddessen schwankt die Stimmung im Loft von weihnachtlich ausgelassen am Nachmittag zu vorwurfsvoll aufgeladen am Abend, nachdem Doreen Tanja für den nächsten Exit nominiert hat. Wer landet heute Abend außerdem auf der Exit-Liste und wird noch in der Nacht das Haus für immer verlassen?

Nachwehen der Nominierung

Nach Tanjas Nominierung durch Doreen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Ich weiß jetzt einfach, ich bin dir nicht so wichtig wie die anderen”, wirft Tanja Tischewitsch der „Popstars“-Gewinnerin an den Kopf. „Ich hab‘ mir das ja nicht ausgesucht!”, will Doreen Steinert sich erklären. Doch damit stößt sie bei Tanja auf taube Ohren. Diese macht ihrem Ärger über die Nominierung Luft und wird laut: „Ich kann jetzt nicht ‚alles easy’ sagen. Denkst du, ich fands nicht krass?! Ich bin immer für dich da, das hat mich jetzt auch gerade verletzt. Da kann ich doch nicht gleich auf dich zukommen!” Das sitzt. Doreen, die schon im Sprechzimmer mit ihrer Entscheidung haderte, zieht sich zurück und lässt ihren Tränen freien Lauf.

Regelverstöße! Big Brother lässt die Garage hungern

Ein Stimmungstief weht in der Nacht auch durch die Garage. Dabei hätte alles so schön sein können: Jeremy Fragrance shoppte beim Einkauf in der gestrigen Liveshow für die Bewohner:innen der Garage was das Zeug hält und feiert sich selbst dafür: „Das ist ein geiler Einkauf, Leute!” Zurecht: Von satten 25 Euro Budget gab er 24,74 Euro für Lebensmittel aus. Das wäre ein Festmahl für die Garage, mit frischen Orangen, Quark, Eiern und natürlich dem Klassiker Penne mit Tomatensoße. Wäre – denn von den Schlemmereien werden die Bewohner:innen nichts abbekommen. Als Strafe für begangene Regelverstöße hält Big Brother den Einkauf zurück. „Euer respektloser Umgang mit Big Brother, Euer stetes Reinsprechen wenn ich rede, der nicht ordnungsgemäße Umgang mit Mikrofonen, sind mir nicht entgangen”, rüffelt Big Brother die Bewohner:innen. Als Strafe für diese Regelverstöße muss die Garage auf die üppige Fragrance-Essenslieferung verzichten. Bei den Bewohner:innen macht sich Entsetzen breit: „Das finde ich jetzt unfair”, klagt Rainer Gottwald. Jennifer Iglesias ist empört: “Das ist echt hart!”

Micaela und Jay bringen Weihnachten ins Loft

Noch am Nachmittag sah die Stimmung ganz anders aus: Weihnachtlich, harmonisch, ausgelassen. Micaela Schäfer performt ihren neuen Song „Hallo, lieber Weihnachtsmann” und erhält Unterstützung von Jay Khan als Weihnachtsmann. Er als oberkörperfreier Nikolaus, sie gewohnt sexy im Weihnachts-Outfit. Mit ihrer Performance zaubern die beiden ausgelassene Weihnachtsstimmung ins Loft: Tanja und Doreen schwingen das Tanzbein und singen mit. Auch Katy hält es nicht lange auf dem Sofa. Kontrastprogramm hingegen bei den Bewohner:innen der Garage. Sie können den Auftritt über den Bildschirm mitverfolgen. Von Partystimmung ist dort allerdings keine Spur. Zu mehr als einem gut gemeinten „Nett” kann keiner der Bewohner:innen sich hinreißen lassen. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr.