Dschungelcamp 2024: Mega-Beef zwischen Mike Heiter und Kim Virginia

Zwischen Mike Heiter und Kim Virginia hat es damals vor laufenden Kameras gefunkt. Die beiden trafen im Dschungelcamp aufeinander und nun kam es zu einer bitteren Aussprache.

Mike ist total angenervt von Kim, die ihn auf Nachrichten anspricht, die sie von anderen Frauen bekommen hat. „Was du hier raushaust für eine Scheiße! Ich weiß nicht, wovon du sprichst“, so Mike. Kim kontert spitz: „Du bist echt so ein krasser Lügner!“ Mike wird lauter, versteht nicht, was Kim das noch angeht und was das alles soll. Kim lässt nicht locker: „Ich wusste ja noch nicht mal, dass du noch bei deiner Mutter wohnst. Das hast du mir nach zwei Monaten gesagt, Schatzi. Das ist eine Frage von Respekt, dass du mir sagst – wenn ich dir schon alles von mir erzählt habe – dass du noch in deinem Kinderzimmer wohnst.“

Kim Virginia macht Mike Heiter schwere Vorwürfe

Mike versteht die Welt nicht mehr: „Sag mir, was das jetzt mit der Situation hier zu tun hat. Was willst du? Willst du Sendezeit? Ich will, dass wir normal miteinander umgehen!“ Kim fällt Mike ins Wort: „Du hast mich belogen, du hast mich bedroht, du hast gesagt, wenn du zu weit gehst, wirst du meine ganze Wohnung zerkloppen!“

Mike ist fassungslos: „Hast du einen Dachschaden oder wat?“ Kim hört nicht auf, ein Vorwurf jagt den nächsten: „Ich habe sechs Monate die Fresse gehalten, jetzt spreche ich es aus. Du hast auch nie das alleinige Sorgerecht für dein Kind unterschrieben.“ Eine Red Flag bei Mike! Kim geht zu weit. Mike: „Wie armselig kann ein Mensch sein, ein kleines minderjähriges Kind hier reinzuziehen! Keiner redet über meine Tochter und zieht sie in die Öffentlichkeit! Wir waren nie zusammen! Du kennst mich gar nicht!“ Das hat gesessen. Kim schweigt.

Im Dschungeltelefon erklärt sie ihre Sicht: „Seitdem ich so bisschen Anti-Mike bin und er die Befürchtung haben muss, dass ich Sachen über ihn auspacke, sagt er, wir kannten uns nie. Ich dachte wirklich, der könnte was für ’ne Beziehung sein. Das ist ein Mensch, den ich ständig an meiner Seite haben möchte, ein ganz toller Mensch. Aber wie dumm von mir!“ Leyla, die wie die meisten anderen den Streit mitbekommen hat, zu Tim: „Ich glaube, dass sie tief im Inneren sehr verliebt in ihn war und dachte, hier im Dschungel hat sie eine Chance auf ein Comeback. Jetzt läuft es nicht so und da dachte sie, dann f**** ich ihn hier halt, weil Liebe bekomme ich nicht! Alles kommt von ihrem broken heart.“

Mike Heiter spricht über seine Tochter Aylen

Am Campfeuer erkundigt sich Lucy bei Mike nach seiner Tochter. „Sie ist fünf und heißt Aylen. Sie wohnt in der Schweiz.“ Lucy hakt nach, wie oft Mike seine Tochter sieht. „Viel zu selten. Fünfmal im Jahr. Es ist kompliziert. Mein Traum wäre, sie alle zwei Wochen zu sehen. Die ersten zwei Jahre war ich auch jeden Tag da.“ Dann spricht er über seine Ex-Partnerin Elena Miras: „Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Mit der Mutter meiner Tochter hatte ich nicht immer ein gutes Verhältnis. Sie und ich in einer Beziehung? Das funktioniert nicht. Als Mutter meiner Tochter weiß ich sie aber zu schätzen. Ich will nicht sauer auf sie sein.“ Lucy: „Du bleibst für immer der Vater deiner und auch ihrer Tochter.“ Und um den Reality-Star aufzuheitern und fragt Lucy: „Was isst sie denn am liebsten?“ Mike: „Das weiß ich gar nicht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß…“

Auch im Dschungeltelefon spricht Mike über seine Tochter: „Man hatte alles und hat alles verloren. Man verliert den engen Bezug zum Kind. Es gibt Tage, da weine ich, weil ich keinen Kontakt zu meiner Tochter habe. Das sieht aber keiner. Ich mache das mit mir alleine aus.“ Mit leuchtenden Augen ergänzt der 31-Jährige: „Die Beziehung zu Elena habe ich nie bereut. Es ist das Schönste daraus entstanden, was wir haben.“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Kim Virginia geht bei Mike Heiter direkt auf Angriff