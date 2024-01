Dschungelcamp 2024: Kim Virginia geht bei Mike Heiter direkt auf Angriff

Es geht endlich los! Das Dschungelcamp geht an diesem Freitag in die nächste Runde. Zwischen Kim Virginia und Mike Heiter hat es damals gefunkt. Nun trafen die beiden auf der Luxus-Jacht in Australien aufeinander.

Im knappen Glitzerbody und Feder-Flausche-Overknees steht Kim Virginia plötzlich vor Mike Heiter. Beim ersten Aufeinandertreffen muss er kurz schmunzeln. „Hast du mich vermisst?“, fragt sie. Kim Virginia hat es etwas die Sprache verschlagen, plötzlich auf Mike Heiter zu treffen. Kim Virginia trug ein extravagantes Outfit und hat nur das Nötigste verdeckt – damit stellte sie zumindest die anderen Camper optisch in den Schatten.

Die erste Dschungelprüfung steht an

Die Promis werden nicht verschont: Kurz nach dem ersten Treffen geht es ins kühle Nass zur ersten Dschungelprüfung. Gegen einen reißenden Wasserfall müssen die Busch-Promis ankämpfen und Sterne sammeln. Die Rutschpartie verlangt von den Campern körperlich alles ab. Und natürlich betreten sie erstmals das Dschungelcamp, wo sie sich die kommenden zwei Wochen aufhalten werden.

Sonja Zietlow und Jan Köppen machen den Kandidaten-Check

Sonja Zietlow und Jan Köppen haben einen Kandidaten-Check gemacht und ihre Favoriten für die diesjährige Dschungelcamp-Staffel verraten. Nicht nur Dr. Bob sieht Lucy auf dem Thron, sondern auch die beiden Moderatoren. Sie sehen aber auch Twenty4Tim sehr weit vorne. „Lustigerweise fand ich ihn als einen der authentischsten und ungezwungensten von allen“, meint Sonja Zietlow im Interview mit RTL. „Er ist, obwohl er ganz oft wie eine künstliche Figur wirkt, wirklich der Natürlichste. Weil er sich schon mit sich, trotz des jungen Alters, auseinandergesetzt hat. Deshalb bin ich sehr gespannt auf seine Reise“, schwärmt auch Jan Köppen.

Gespannt sind die beiden auch auf Fabio Knez. Denn der Staubsauger-Vertreter hat einen Hygiene-Tick. „Er nimmt ja wohl Badeschlappen mit rein, weil er beim Duschen Angst vor der Berührung mit dem Boden hat. Im Camp könnte ihn das ein bisschen stressen und auf die Füße fallen“, erklärt Jan Köppen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.