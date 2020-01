Prince Damien: Das steckt hinter seinem Augenbrauen-Piercing!

Das Markenzeichen von Prince Damien ist sein Fake-Piercing über den Augenbrauen. Doch warum hat er sich nicht für ein richtiges entschieden? Und was steckt wirklich hinter den Nieten? Das hat der DSDS-Sieger von 2016 in einem Interview verraten.

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Prince Damien im Jahr 2016 bekannt. Sein Markenzeichen ist das Nieten-Piercing über den Augenbrauen – aber was steckt eigentlich hinter dem ungewöhnlichen Accessoire?

Das steckt hinter deinem Körperschmuck im Gesicht

„Ich wollte immer so ein Piercing über der Augenbraue wie H.P. Baxxter“, sagte Prince Damien mal in einem Interview mit Promiflash. „Meine große Schwester hatte sich aber zuvor Piercings an Oberlippe und Nase stechen lassen. Und da ist mir aufgefallen, dass das nicht mehr richtig verwächst, wenn man keine Lust mehr darauf hat und sie rausnimmt. Löcher an der Augenbraue würden ja echt blöd aussehen“, so der Sänger weiter.

Darum trägt Prince Damien kein richtiges Piercing

Ein richtiges Piercing kam für ihn deshalb nicht in Frage. Deshalb habe er nach einer Alternative gesucht. „Bei einem meiner Gürtel gingen die Nieten ab und ich habe daraufhin einen Hautkleber gefunden, bei dem die Haut nicht beschädigt wird. Und so war das geboren, eigentlich eine Präventionsmaßnahme für bleibende Schäden von echten Piercings“, verriet er weiter.

Lässt er die Nieten im Dschungelcamp dran?

Prince Damien geht ins Dschungelcamp – aber was passiert dann mit seinen Nieten? „Im Dschungel möchte ich auf jeden Fall meine Nieten dranbehalten. Wenn man es mitnehmen darf, würde ich es machen“, meint Prince Damien gegenüber RTL.

Das ist für ihn im Dschungelcamp am schlimmsten

Dann hat er auch noch verraten, was für ihn im Dschungelcamp die größte Herausforderung ist. „Im Dschungelcamp ist das Schlimmste, tote Hoden zu essen und auch die Menschen um sich. Ich lebe eher sehr zurückgezogen in einem Zimmer mit zwei Reptilien. Ich bin generell nicht so ein Mensch, der sofort redet und das wäre im Camp für mich ein Problem, da man dort ständig unter Menschen wäre. Das bin ich nicht gewohnt und es wäre für mich eine große Herausforderung“, sagt der Sänger im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Prince Damien wollte schon immer zu IBES

Dennoch freut er sich riesig auf das Abenteuer, denn schon seit mehreren Jahren will er ins Dschungelcamp – nun ist sein Traum in Erfüllung gegangen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.