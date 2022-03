Oscars 2022: Diese Produkte befinden sich in den Goodie Bags!

Am 27. März 2022 findet die 94. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Doch auch, wenn man keine Trophäe abräumt – zu den Gewinnern zählt man in jedem Fall. Denn jeder Nominierte erhält ein Goodie Bag und werden damit reichlich beschenkt.

Bei den Academy Awards ist es eine Tradition: Unabhängig davon, ob man den begehrten Goldjungen abräumt oder nicht, erhält jeder Nominierte ein Goodie Bag. Das ist auch bei der 94. Oscar-Verleihung der Fall. Die Geschenktüte könnte in diesem Jahr die teuerste in der Geschichte der Academy Awards werden. Doch was befindet sich eigentlich in dem Goodie Bag?

Das Unternehmen Distinctive Assets sorgt seit mehr als 20 Jahren für die Zusammenstellung der Goodie Bags. Egal, ob man eine Trophäe erhält oder nicht – die Nominieren unter anderem in den Kategorien „Bester Schauspieler“ und „Beste Schauspielerin“, „Bester Nebendarsteller“ und „Beste Nebendarstellerin“ sowie „Beste Regie“ erhalten die Goodie Bags und sind so oder so auf der Gewinnerseite.

Die Besitzer erhalten ein Stück Schottland

Unternehmensgründe Lash Fary hat jetzt gegenüber The Hollywood Reporter verraten, was sich in der Geschenktüte befindet. Der Inhalt ist diesmal nicht nur extrem viel Wert, sondern auch kreativ. Denn die Nominierten erhalten ein kleines Stück Land in Schottland. Jeder, der ein solches Goodie Bag erhält, wird damit Lords und Ladies of Glencoe. Das Paket ist sehr nachhaltig, denn die neuen Besitzer tragen „direkt zur Einrichtung von Naturschutzgebieten“ bei und erhalten obendrauf noch ein All-inclusive-Aufenthalt mit Butler-Service auf Schloss Turin in Schottland.

Diese Produkte befinden sich auch im Goodie Bag

Das war aber längst noch nicht alles! Denn unter anderem ist in dem Goodie Bag auch eine „Qai Qai“-Puppe von Serena Williams, eine Flasche Tequila von Siempre Tequila, Kerzen von Coal and Canary, Trust Me Vodka, ein Unisex-Parfüm von Piper & Perro sowie ein Orca zum aufblasen von PET. Zudem erhalten die Goodie Bag-Besitzer noch einige Privat-Sessions – und zwar mit Wellness-Coach Kayote Joseph, dem Beauty-Doc Dr. Konstantin Vasyukevich sowie Fitnessikone Diego Sebastian. Zudem gibt es noch einige Bücher obendrauf: „The Wizard’s Wish“ von Brad Yates, „Tree“ von Melina Sempill Watts und „Building a Legacy of Love“ von Christy Yates. Nicht bekannt ist, wie viel Wert ein solches Goodie Bag hat – das dürfte aber deutlich im sechsstelligen Bereich liegen. Schon gelesen? Oscars 2022: Alle Infos zur 94. Verleihung der Academy Awards