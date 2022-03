Oscars 2022: Alle Infos zur 94. Verleihung der Academy Awards

Der Academy Award ist der wichtigste Filmpreis auf der Welt. Die Trophäen werden auch diesmal wieder im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. KUKKSI fasst die wichtigsten Infos zur 94. Oscar-Verleihung zusammen.

Beste Unterhaltung und Glamour verspricht die Verleihung der 94. Academy Awards. Von der Academy of Motion Picture Arts (AMPAS) werden die Goldjungen vergeben. Die erste Oscar-Verleihung fand übrigens am 16. Mai 1929 statt. In insgesamt 23 Kategorien werden die Trophäen vergeben. Doch wo und um welche Zeit läuft die Verleihung im TV? Und welcher Film hat eigentlich die besten Chancen? KUKKSI fasst alle Infos zu den Oscars zusammen.

Um welche Uhrzeit findet die Oscar-Verleihung statt?

Die Oscar-Verleihung findet am 27. März 2022 in Los Angeles statt. Aufgrund der Zeitverschiebung findet die Verleihung nach deutscher Zeit in der Nacht zum 28. März 2022 um 2 Uhr statt.

Werden die Oscars auch im TV übertragen?

Klaro! Auch im Jahr 2022 ist ProSieben wieder mit an Bord. Die Verleihung geht zwar nach deutscher Zeit erst 2 Uhr los, aber der Sender steigt schon viel eher in die Berichterstattung ein und berichtet unter anderem vom Red Carpet am Dolby Theatre. Die Show „red. Der Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet“ startet bereits um 23:10 Uhr direkt nach der Free-TV-Premiere „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“. Alternativ kann man die Preisverleihung auch beim Streamingdienst Joyn verfolgen.

Wer sind die Moderatoren?

Amy Shumer, Regina Hall und Wanda Sykes werden die Oscars präsentieren. Es ist das erste Mal seit 2011, dass mehr als eine Person die Gala moderiert. In den vergangenen Jahren wurden die Oscars ohne Moderation abgehalten.

Das sind die Kategorien

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Bester Nebendarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bestes Kostümdesign

Bester Ton

Bester Schnitt

Beste visuelle Effekte

Bestes Make-up und beste Frisuren

Bester Song

Beste Filmmusik

Bester animierter Spielfilm

Bester animierter Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester internationaler Film

Das sind die Favoriten bei den Oscars

Größter Favorit ist der Film „The Power of the Dog“, welcher bei der Oscar-Verleihung gleich 12 Mal nominiert ist – unter anderem auch in den wichtigsten Kategorien Bester Film, Hauptdarsteller und Nebendarsteller(in). „Dune“ ist 10 Mal nominiert und mit jeweils sieben Nominierungen gehören auch „Belfast“ und Steven Spielbergs „West Side Story“ zu den Favoriten.

Diese Streifen sind für den „Besten Film“ nominiert

„Belfast”

„CODA”

„Don’t Look Up”

„Drive My Car”

„Dune”

„King Richard”

„Licorice Pizza“

„Nightmare Alley”

„The Power of the Dog”

„West Side Story”

Wie laufen die Oscars 2022 ab?

Zuerst wie oben beschrieben gibt es erst den Roten Teppich, wo die Stars der Filmindustrie erscheinen und danach ins Dolby Theatre gehen. Es versammeln sich dann alle Stars in den heiligen Hallen. Später eröffnen die Moderatoren die Show – die Preise werden dann nach und nach in den Kategorien vergeben und dazwischen gibt es immer wieder musikalische Einlagen. Üblicherweise endet die Gala mit der Königskategorie „Bester Film“ – im vergangenen Jahr wurde die Tradition jedoch gebrochen, denn es folgten noch der beste Hauptdarsteller sowie die beste Hauptdarstellerin. Schon gelesen? Kristen Stewart darf hoffen: Das sind die Oscar-Nominierungen 2022