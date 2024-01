Offiziell bestätigt: Das sind die Let’s Dance-Kandidaten!

RTL zeigt auch in diesem Jahr eine neue Staffel von „Let’s Dance“. Der Sender hat jetzt alle 14 Kandidaten offiziell bestätigt. Unter anderem schwingen Detlef Soost, Eva Padberg sowie Sophie Thiel das Tanzbein.

Auf die Plätze, fertig, tanzen: Startschuss für „Let’s Dance“ 2024! Demnächst wirbeln wieder 14 hochmotivierte Prominente über das Parkett und beginnen ihre ganz persönliche Tanzreise. Wer kann die „Let’s Dance“-Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González überzeugen? Wer wird sich in die Herzen der Zuschauer:innen tanzen und die Nachfolge von Dancing Star Anna Ermakova antreten? Das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führt durch die Live-Shows und fiebert mit den Tanzpaaren mit.

Das sind die Kandidaten

Die prominenten Tanzschülerinnen

Ann-Kathrin Bendixen (23), Content Creatorin & Autorin

(23), Content Creatorin & Autorin Eva Padberg (43), Model & Sängerin

(43), Model & Sängerin Jana Wosnitza (30), Sportjournalistin & NFL-Moderatorin

(30), Sportjournalistin & NFL-Moderatorin Lina Larissa Strahl (26), Schauspielerin & Singer-Songwriterin

(26), Schauspielerin & Singer-Songwriterin Lulu (31), Sängerin

(31), Sängerin Maria Clara Groppler (24), Comedienne

(24), Comedienne Sophia Thiel (28), Sportlerin & Content Creatorin

Die prominenten Tanzschüler

Detlef Soost (53), Coach

(53), Coach Gabriel Kelly (22), Sänger

(22), Sänger Mark Keller (58), Schauspieler & Sänger

(58), Schauspieler & Sänger Simon Brunner (26), Parkour- und Freerunning-Athlet & Ninja Warrior Germany-Teilnehmer

(26), Parkour- und Freerunning-Athlet & Ninja Warrior Germany-Teilnehmer Stefano Zarrella (33), Food Creator

(33), Food Creator Tillman Schulz (34), Unternehmer & „Höhle der Löwen“-Investor

(34), Unternehmer & „Höhle der Löwen“-Investor Tony Bauer (28), Comedian

Das sind die ersten Statements der „Let’s Dance“-Kandidaten

Detlef Soost (53), Coach

„Es gibt nur ein oder zwei Sendungen im gesamten deutschen Fernsehen, die wir mit der gesamten Familie schauen und eine davon ist definitiv ‚Let’s Dance‘. Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es ‚Let’s Dance‘.“

Jana Wosnitza (30), Sportjournalistin & NFL-Moderatorin

„Die Vorfreude könnte wirklich nicht größer sein. Am meisten reizt mich die sportliche Herausforderung. Es wird ganz bestimmt sehr herausfordernd und eine einmalige Zeit – ich freue mich, die ‚Let’s Dance‘ Familie kennenlernen zu dürfen und bin gespannt, was an Tanztalent in mir steckt bzw. was mein Tanzpartner aus mir rausholen kann.“

Gabriel Kelly (22), Sänger

„Es freut mich sehr, dass ich mich mal von einer anderen Seite auf der Bühne präsentieren kann – abseits vom Gesang. Da ich keine Vorerfahrung im Tanzen habe, wird dies natürlich eine große Herausforderung, welcher ich mit viel Respekt gegenübertrete, aber ich bin optimistisch. Ziel ist, immer 100% zu geben und danach mit meiner Freundin tanzen zu können!“

Lina Larissa Strahl (26), Schauspielerin & Singer-Songwriterin

„Für mich ist ‚Let’s Dance‘ eine völlig neue Herausforderung. Diese Show ist für mich eine Chance, die mir ermöglicht, aus meiner Komfortzone herauszutreten und mich vielleicht auch auf eine ganz neue Weise künstlerisch zu entfalten. Mit einem klopfenden Herzen und einer gesunden Portion Aufregung freue ich mich darauf, diese aufregende Tanzreise bei ‚Let’s Dance‘ anzutreten.“

Lulu (31), Sängerin

„Ich freue mich wahnsinnig auf die Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘, weil ich es kaum erwarten kann, mit jedem Tanz auch in ein neues Kostüm und somit in eine Rolle schlüpfen zu dürfen. Ich war früher Springreiterin und liebe sportliche Herausforderungen. Ich habe allerdings gleichzeitig großen Respekt vor dem Urteil der Jury und dem vielen Training. Ich glaube das wird ein großes Abenteuer, bei dem ich mich selbst auch nochmal anders kennenlerne und an meine Grenzen gehe.“

Sophia Thiel (28), Sportlerin & Content Creatorin

„Ich freue mich schon sehr auf diese neue Herausforderung! Da ich persönlich noch keine großen Erfahrungen im Bereich Tanzen gemacht habe, habe ich dementsprechend auch sehr großen Respekt vor ‚Let’s Dance‘. Ich werde 110% und mehr geben!“

Stefano Zarrella (33), Food Creator

„Von der Küche aufs Tanzparkett!“ – Ich freue mich mega auf die bevorstehende Reise und bin ganz gespannt auf die anderen Kandidaten, auf die Jury und vor allem freue ich mich sehr, ein Teil der diesjährigen Staffel zu sein. Let’s Dance!“

Ann-Kathrin Bendixen (23), Content Creatorin & Autorin

„Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung bei ‚Let’s Dance‘, habe aber auch großen Respekt davor! Vor allem bin ich gespannt auf den Bruch zwischen zwei Welten, also meinem Leben auf dem Motorrad und im Zelt und dem Fakt, jetzt einfach ohne Vorerfahrung auf der Tanzfläche zu stehen.“

Maria Clara Groppler (24), Comedienne

„Ich freue mich so sehr auf ‚Let‘s Dance‘! Ich tanze super gerne, aber hatte dabei bisher nicht den Anspruch, dass es gut aussehen muss. Das wird auf jeden Fall meine größte Herausforderung, so zu tanzen, dass Menschen auch gerne hinschauen. Aktuell würde ich meinen Tanzstiel eher als Unfall beschreiben – man muss hinschauen, aber danach bereut man es meistens sehr.“

Simon Brunner (26), Parkour- u. Freerunning-Athlet & Ninja Warrior Germany-Teilnehmer

„Was eine spannende Herausforderung! Ich werde jetzt schon heimlich ein paar YouTube-Tutorials schauen und tanzen üben. Meine Vorerfahrung hält sich nämlich begrenzt. Als Teenie habe ich einmal Breakdance gemacht. Bitte sucht dazu nicht auf Facebook nach den Fotos. In diesem Sinne: Let’s Dance.“

Tillman Schulz (34), Unternehmer & „Höhle der Löwen“-Investor

„Ich habe großen Respekt vor dem Tanzparkett und stelle mich mit allem, was ich habe, dem Abenteuer ‚Let‘s Dance’… Herausforderung angenommen!“

Tony Bauer (28), Comedian

„Ich habe eine Riesen-Vorfreude auf die gemeinsame Zeit, weil ich glaube, es kann so einen coolen Schullandheim Vibe kriegen. Ein Schullandheim, bei dem man hart arbeitet und am Ende Gin Tonic schlürft. Gleichzeitig auch Respekt vor der körperlichen Herausforderung, weil ich natürlich große Erwartungen an mich habe. Ich bin nicht der Typ, der einfach dabei sein will. Wenn, dann will ich das Ding auch holen. Ich habe keine Lust Lou Bega zu sein, einmal Mambo No. 5 und danach sieht man mich nie wieder, wenn dann komm ich für Großes: Eyes on the prize. Ich habe die Sendung mit Oma und Opa immer im Krankenhaus geguckt und jetzt selbst dabei zu sein, ist unglaublich. Ich hoffe, ich kann ein paar Augen zum Strahlen bringen, so wie ganz viele es vorher auch bei mir gemacht haben, als ich’s geguckt hab.“