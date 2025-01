„Nur für Likes ausgebeutet“: Obdachloser TikTok-Star Sheffield Keeley stirbt mit 34 Jahren!

Die TikTok-Berühmtheit „Sheffield Keeley“ ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Durch ihre Tänze und ihren Gesang wurde sie berühmt – die Clips wurden vor allem von anderen Usern ins Netz gestellt. Doch nun werden kritische Stimmen laut: Hätte man die obdachlose Influencerin nicht schützen müssen?

Passanten haben in ihrer Heimatstadt Sheffield eine Frau bewusstlos gefunden. Dann wird klar: Bei der Toten handelt es sich dabei um Keeley Thornton, welche im Netz unter dem Namen „Sheffield Keeley“ bekannt war. Zuletzt haben Passanten die Obdachlose regelmäßig gefilmt, wie sie tanzt und singt – die Clips davon wurden von zahlreichen Usern ins Netz gestellt. Damit wurde die 34-Jährige eine Berühmtheit.

Als sie beispielsweise den Song „I’m Like a Bird“ von Nelly Furtado singt, erreicht der Clip um die 800.000 Aufrufe. Oder auch, weil sie betrunken ist und oft „lustige Dinge“ macht. Hunderttausende User feierten die Videos im Netz – doch nun geht Tim Renshaw, Leiter des „Archer Project“ in South Yorkshire, mit den Usern hart ins Gericht.

Die 34-Jährige habe „Geld dafür bekommen, in den sozialen Medien präsent zu sein, mitten im Winter in Springbrunnen zu schwimmen oder im betrunkenen Zustand wie ein Clown zu tanzen“, erklärte er in einem Interview mit der BBC. Keeley Thornton wurde „nur für Likes ausgebeutet“, meint er weiter.

„Was mich am meisten anstößig finde, ist der Voyeurismus“

Die Videos der offenbar alkoholkranken Frau wurden millionenfach auf der Videoplattform geklickt. „Was mich am meisten anstößig finde, ist der Voyeurismus. Leute, die filmen und sagen, wie wunderbar sie ist, aber sie schätzen sie für ihren Unterhaltungsfaktor, nicht als Mensch“, so Tim Renshaw. Er nimmt auch die sozialen Netzwerke in die Pflicht: „Ich denke auch, dass Reportage und Spott relativ leicht zu unterscheiden wären. Aber die Plattformen leben von viel geklickten Inhalten.“

Die Frau hätte „Liebe und Unterstützung“ gebraucht – aber keine Videos in den sozialen Netzwerken, welche sie an der Pranger stellen. „Sie brauchte jeden Tag Alkohol, sie konnte dazu nicht nein sagen“, schildert er weiter. Nach dem Tod von „Sheffield Keeley“ wurde eine 47-jährige Frau wegen des Verdachts auf Verabreichung einer giftigen Substanz festgenommen, wie die BBC berichtet. Jedoch ist sie wieder auf freien Fuß. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.