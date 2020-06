Heidi Klum: Kinderwunsch mit 47 Jahren!

War das nur eine Schwärmerei oder ist da wirklich etwas in Planung? In der amerikanischen Castingshow ,,America’s Got Talent“ sorgt sie mit einer Aussage für eine krasse Überraschung. Selbst ihre Jury-Kollegen konnten es nicht glauben!

Nicht nur in Deutschland ist die 47-Jährige ein Star. Auch in den USA wird sie gefeiert. In der amerikanischen Castingshow ,,America’s Got Talent“ sitzt die Blondine in der Jury. Als eine Kandidatin mit ihrem Kinder auf die Bühne trat, berührte es Heidi Klum so heftig, dass sie ins Schwärmen geriet. Ist die Familienplanung der Vierfach-Mama noch gar nicht abgeschlossen?

Überraschender Moment – auch für ihre Kollegen

,,Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines“, verriet das Model Heidi Klum überraschend. Auch die Jury-Kollegen waren erstaunt. Sofia Vergara hakte direkt noch einmal nach und fragte, ob sie damit wirklich ein eigenes meint. Ohne zu zögern, antwortete die 47-Jährige mit „Ja“. Das sorgte für mächtiges Staunen bei den Kollegen, aber auch ihren Fans.

Kommt Baby Nummer fünf?

Ob das fünfte Kind wirklich geplant ist oder alles nur eine Schwärmerei ist, bleibt aber unklar. In einer Folge von GNTM im Februar stellte sie schon da klar, dass es kein fünftes Kind geben wird. ,,Das wird nicht passieren. Der Backofen ist aus.“ Schon gelesen? Gewusst? In diesen Serien spielte Heidi Klum mit!