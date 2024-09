News des Tages am 17.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die K-Frage der Union ist geklärt

Die K-Frage der Union ist geklärt: CDU-Chef Merz wird 2025 für die Union bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat antreten. Markus Söder lässt CDU-Chef Friedrich Merz den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur. „Friedrich Merz macht’s. Ich bin damit fein und unterstütze es ausdrücklich“, sagte der CSU-Vorsitzende bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. In der Regel hat der CDU-Vorsitzende das erste Zugriffsrecht für die Kanzlerkandidatur in der Union. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen hat Markus Söder mehrfach wiederholt, dass er ebenfalls bereitstehe.

Hochwasser-Drama: „Die Flut hat uns alles genommen“

In den Nachbarländern ist die Hochwassersituation angespannt – so auch in Polen. Evelyna Koremba hatte ein Geschäft in der Altstadt von Klodzko in Niederschlesien geführt – nun ist alles weg. „Wir stehen vor dem Nichts. Die Flut hat uns alles genommen“, sagt die 37-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Nach dem Dammbruch des Staudammes in Stronie Slaskie stieg der Wasserstand des Flusses Nysa in Minutenschnelle. Die Flutwelle zerstörte zahlreiche Gebäude in der historischen Altstadt. „Wir wurden über Telefon gewarnt, dass wir die Innenstadt sofort verlassen sollen“, beschreibt die Unternehmensberaterin Karolina die Katastrophennacht. Und weiter: „Es regnete in Strömen und wir sahen, wie der Fluss in sekundenschnelle anstieg. Dann bin ich mit meinen Freundinnen den Berg hoch zum Auto und wir sind abgehauen. Wir haben wirklich Glück gehabt.“

Flugbegleiterin stirbt vor den Augen der Passagiere

Flugbegleiterin Gabriella Cario fühlt sich schon den ganzen Samstag über nicht gut. Sie steigt dennoch in den Flieger – jedoch nicht im Dienst, sondern als Passagierin. Als sie das Flugzeug betritt, verschlechtert sich ihr Zustand plötzlich weiter und bricht dann an Bord plötzlich zusammen. Sanitäter eilen herbei, jedoch kommt jede Hilfe zu spät. Alberto Mosca, der Bürgermeister von Gabriellas Wohnort Sabaudia in Italien, zeigte sich fassungslos über den Tod der dreifachen Mutter. „Ich kannte Gabriella. Sie war eine aufgeweckte, immer lächelnde und freundliche Frau. Im Namen der gesamten Gemeinde spreche ich ihrem Mann und ihren drei Kindern unser tief empfundenes Beileid aus.“