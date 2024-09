News des Tages am 16.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.09.24

Dammbruch in Österreich: Hochwassersituation extrem angespannt

Mindestens acht Menschen kamen beim Hochwasser in Rumänien, Österreich und Polen ums Leben. Während die Lage in Deutschland nur angespannt ist, gilt in unseren Nachbarländern absoluter Ausnahmezustand. Starker Dauerregen verschärft die Situation noch weiter – es drohen vielerorts Dammbrüche. In Pottenbrunn (Österreich) ist bereits ein Damm gebrochen. Zum zweiten Mal nach nur 22 Jahren hat Niederösterreich ein 100-jähriges Hochwasser heimgesucht. „Der Keller steht schon anderthalb Meter unter Wasser“, sagt eine Anwohnerin in der Bild-Zeitung. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt Sankt Pöl­ten mussten sogar Gefange­ne evakuiert werden, nach­dem das Wasser die Landes­polizeidirektion geflutet hatte.

Schüsse nahe Golfclub in Florida: Festnahme nach mutmaßlichem Attentatsversuch auf Trump

Auf Ex-US-Präsident Trump sollte offenbar erneut ein Attentat verübt werden. Ein mutmaßlicher Anschlagsversuch wurde in der Nähe seines Golfclubs vom Secret Service vereitelt. Donald Trump äußerte sich nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch per E-Mail: „Es gab Schüsse in meiner Nähe, aber bevor die Gerüchte außer Kontrolle geraten, möchte ich, dass ihr das zuerst hört: Ich bin in Sicherheit und mir geht es gut“, schrieb er. Nichts werde ihn aufhalten, er werde „niemals kapitulieren.“ „Die geleistete Arbeit war absolut hervorragend. Ich bin sehr stolz, ein Amerikaner zu sein!“, so der Republikaner.

Regina Halmich zieht Fazit zum Fight gegen Stefan Raab

Regina Halmich und Stefan Raab haben sich Samstagabend bei ihrem dritten Boxkampf nichts geschenkt. Nun zieht die Boxweltmeisterin ein Fazit: „Also es war ein toller Abend, es war natürlich spektakulär. Es ist für eine Sportlerin wirklich schwierig, sich auf diese Show und Entertainment einzulassen“, sagt sie im Interview mit RTL. „DER CLARK FINAL FIGHT“ war erst der Anfang für Stefan Raab. Denn der Entertainer hat einen 5-Jahres-Vertrag bei RTL unterschrieben und wird mehrere Primetime-Shows moderieren. Der Fight war jedenfalls schon mal ein voller Erfolg – der Sender erreichte bei den jungen Zuschauern eine unglaubliche Quote von mehr als 50 Prozent.