News des Tages am 09.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.08.24

Noch diesen Sommer: Sind neue Piloten-Streiks im Anflug?

Noch diesen Sommer könnte an den Flughäfen wieder gestreikt werden. Das machte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) deutlich. Zunächst soll es eine Urabstimmung über die Forderungen zu Gehalts- und Manteltarifvertrag geben. Die Vereinigung Cockpit will zudem verhindern, dass ein Abkommen mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi zustande kommt. VC-Präsident Andreas Pinheiro: „Dass jetzt die Tarifierung mit einer Gewerkschaft erfolgen soll, die keinen Rückhalt in der Belegschaft hat, mag auf den ersten Blick für den Arbeitgeber einfacher erscheinen, wird aber zu keiner nachhaltigen Lösung führen.“

Drogenvergiftung? 14-Jährige tot in Wohnung gefunden

Ein Mädchen (14) ist am Mittwoch in Salzgitter (Niedersachsen) gestorben. Trotz Reanimation durch alarmierte Rettungskräfte starb die Teenagerin in einer Wohnung. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler laut der Bild-Zeitung nicht aus. Auch eine mögliche Drogenvergiftung steht im Raum. Bei der Wohnung, in welcher das Mädchen gefunden wurde, handelte es sich nicht um ihren Wohnort. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet.

Polizeieinsatz wegen Taylor-Terrorist – diese Mutter war mittendrin

Eine Frau packt aus, die im österreichischen Ternitz neben der Familie des Islamisten lebte, der beim Taylor-Swift-Konzert in Wien ein Massaker anrichten wollte. Am 8. August geht sie nichtsahnend einkaufen. „Plötzlich war so ein lautes Schreien und so ein Knall draußen“, erzählt sie laut RTL. „Überall waren Vermummte, Leute mit gezogener Waffe“, berichtet sie weiter. Der Mann, der bei dem Konzert viele Menschen umbringen wollte, „hat auch immer ganz lieb gegrüßt und war eigentlich freundlich.“ Umso schockierender seien die Vorwürfe. „Die Eltern tun mir extrem leid. Die müssen durch die Hölle gehen“, erklärt sie.