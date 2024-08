News des Tages am 07.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.08.24

Hotel an der Mosel eingestürzt: Ein Mensch tot, mehrere Personen eingeklemmt

In Kröv (Rheinland-Pfalz) ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr ein Hotel teilweise eingestürzt. Laut der Polizei sei ein Stockwerk eingebrochen – dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden eingeklemmt. „Unter den Vermissten ist auch ein kleines Kind. Im Moment schläft es aber ruhig und wir haben Kontakt zu den Eltern“, sagte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. „Acht Menschen sind teilweise mit schweren Verletzungen noch im Gebäude eingeklemmt. Zu einigen von ihnen haben die Einsatzkräfte Kontakt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. „Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann“, heißt es weiter.

Hamas ernennt Sinwar zum neuen Anführer

Jahia Sinwar soll den Posten des politischen Anführers der Terrorgruppe Hamas übernehmen. Er gilt als Drahtzieher hinter dem Anschlag vom 7. Oktober. Er folgt auf Ismail Hanija, welcher in der vergangenen Woche getötet wurde. Der neue Hamas-Anführer lebt an einem unbekannten Ort im Gazastreifen. Er könnte sich in Tunneln der Organisation aufhalten. Seine Ernennung sei ein „weiterer zwingender Grund, ihn schnell zu beseitigen und diese abscheuliche Organisation vom Antlitz der Erde zu tilgen“, schrieb der israelische Außenminister Israel Katz beim Kurznachrichtendienst X.

Ein Mix aus Amphetaminen und Cannabis: Schülerin (15) stirbt an einer Überdosis

Eine Schülerin (15) aus Frankenberg erschien nicht zum Unterricht, weil sie am letzten Ferien-Wochenende an einer Überdosis verstarb. Das bestätigte die Polizei Chemnitz gegenüber der Bild. Am Samstagabend kam die Schülerin in ein Krankenhaus – dort stellten Ärzte eine Überdosis von Cannabis und Amphetaminen fest. Eine Elternsprecherin will für die Verstorbene eine Spenden-Aktion starten: „Ich möchte hiermit liebevoll aufrufen, dieses 15 Jahre alte Mädchen angemessen zu verabschieden.“ Ein Polizeisprecher sagte dem Blatt: „Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird wegen Verstoßes gegen das Cannabis-Gesetz ermittelt – unter anderem geht es um die Abgabe an Minderjährige.“