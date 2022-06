Nathalie Bleicher-Woth spürte ihr Baby nicht mehr!

Nathalie Bleicher-Woth ist eigentlich total happy. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ erwartet nämlich ihr erstes Kind. Doch nun kam es zu einem Schock-Moment: Die Beauty hat ihr Baby plötzlich nicht mehr gespürt!

Der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star nimmt die Follower auf ihrer Reise mit und hält die Community mit regelmäßigen Updates zur Schwangerschaft auf dem Laufenden. Die Influencerin bekam in einem Moment jedoch Panik – und selbst daran hat sie ihre Fans teilhaben lassen: Plötzlich spürte Nathalie Bleicher-Woth nämlich ihr Baby nicht mehr.

Nathalie Bleicher-Woth spürte keine Bewegungen mehr

„Die letzten 2,5 Stunden habe ich durchgeweint, wegen etwas Familiärem […] und habe dann keine Kindsbewegungen mehr gespürt“, berichtete Nathalie Bleicher-Woth in einer Instagram-Story. Denn normalerweise spüre sie Bewegungen in ihrem Bauch – das war über mehrere Stunden nicht der Fall. „Meine Hebamme meinte, ich solle versuchen, das Baby zu ärgern, und gucken, ob es sich dann bewegt, alles erst mal erfolglos“, riet ihr daraufhin ihre Geburtshilfe.

Dann gab es aber endlich Entwarnung: Nathalie Bleicher-Woth spürte ihr Baby im Bauch plötzlich wieder. „Hatte, glaube ich, noch nie so viel Angst in meinem Leben. Zum Glück hat es sich dann bewegt und ich bin beruhigter“, zeigte sie sich erleichtert. Dieses Erlebnis hat sie sehr mitgenommen und musste sie auch erstmal verdauen. Eine Schwangerschaft läuft eben aber nicht immer nach Plan. „Nein, es ist nicht immer alles schön und perfekt, so wie man es hier auf Insta sieht“, gestand der Ex-BTN-Star. Später bedanke sich die Beauty noch bei ihren Fans: „Um ehrlich zu sein, es ist halt so, dass ich wirklich schon die ganze Zeit wirklich sehr, sehr, sehr überfordert bin. […] Ich kann manchmal diese Fassade nicht aufrechterhalten und es ist auch in Ordnung.“ Schon gelesen? Baby-News: Nathalie Bleicher-Woth ist schwanger!