Baby-News: Nathalie Bleicher-Woth ist schwanger!

Nathalie Bleicher-Woth künftigte vor einiger Zeit, dass sie eine große Überraschung hat. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hat jetzt die Katze aus dem Sack gelassen: Die Influencerin ist schwanger!

Die Beauty kündigte an, dass sie große Neuigkeiten für ihre Community habe. Die Influencerin hatte deshalb sogar schlaflose Nächte – und das nicht ohne Grund! Denn mit dem, was sie nun verriet, haben ihre Fans wohl am wenigsten gerechnet: Die Kim-Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ erwartet nämlich Nachwuchs.

Nathalie Bleicher-Woth erwartet ein Baby

„Hi Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich schon so sehr“, so Nathalie Bleicher-Woth. Ihr bester Freund Leon Content steht ihr jetzt besonders bei, welcher in den sozialen Netzwerken den Schwangerschaftstest und einige Ultraschallfotos in der Hand hält. Eigentlich steht die Soap-Darstellerin eher auf Frauen und ist derzeit Single. Sie hat aber auch immer wieder gesagt, dass sie sich etwas mit einem Mann vorstellen könne – und so kam es wohl auch. In den sozialen Netzwerken präsentierte Nathalie Bleicher-Woth nun ihr Babybäuchlein.

Die Baby-News war eine tolle Überraschung für die Community. Einige haben aber bereits auch vermutet, dass sie schwanger sein könnte. Denn in den vergangenen Tagen strahlte sie immer wieder total glücklich in die Kamera. „Wenn man schwanger ist, sieht man dann fresh aus?", heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Weitere Details zur Schwangerschaft hat Nathalie Bleicher-Woth bisher nicht verraten. Es ist nicht bekannt, wer der Vater ist, in welchem Monat sie ist oder ob es ein Junge oder Mädchen wird. Doch das wird der Ex-BTN-Star sicher bald noch verraten…