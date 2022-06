Nathalie Bleicher-Woth: So verläuft die Schwangerschaft!

Nathalie Bleicher-Woth ist im Baby-Glück! Due ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ erwartet ihr erstes Kind. Bei KUKKSI verrät die Influencerin jetzt, wie die Schwangerschaft bisher verläuft.

Am Wochenende gab Nathalie Bleicher-Woth eine Baby-Party in Berlin. Dort waren engste Freunde und Familienmitglieder eingeladen. Mit Konfetti hat die Beauty auch das Geschlecht des Babys verraten: Es wird ein Junge! Schon bald kann der Ex-BTN-Star ihren Sprössling in den Armen halten, denn sie befindet sich bereits im achten Monat. Nun hat die Influencerin auch verraten, wie es ihr bisher in der Schwangerschaft erging.

So fühlt sich Nathalie Bleicher-Woth in der Schwangerschaft

„Derzeit fühle ich mich sehr erschöpft. Es waren drei Phasen. Am Anfang war es ganz schlimm, musste mich oft übergeben und war voll fertig. Ich hatte auch keine Hilfe und niemanden, der mich so wirklich unterstützt hat. Dann kam eine Phase, wo es einigermaßen ging, wo auch die Übelkeit etwas weg ging“, sagt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI. Im letzten Kapitel der Schwangerschaft hat sie jedoch wieder mit einigen Hürden zu kämpfen: „Und jetzt ist es wieder sehr krass. Ich bin ausgelaugt, sehr müde und kann mich kaum motivieren. Ich bin jetzt im achten Monat und das letzte Trimester ist glaube nochmal hart.“

Freunde haben sich von ihr abgewandt

Nathalie Bleicher-Woth hat sich in der Schwangerschaft manchmal allein gefühlt. Einige Freunde haben sich aufgrund der Schwangerschaft von ihr abgewandt. „Meine Familie wohnt gar nicht in Berlin und deshalb war es für sie auch sehr schwer. Richtige Freunde habe ich nicht viele und es haben sich einige auch abgewandt, weil ich schwanger bin. Denn plötzlich war ich langweilig, weil ich keinen Alkohol mehr trinken konnte und auch Partys waren tabu. Das sind Menschen, die ich in meinem Leben nicht brauche – auch, wenn ich es total schade finde“, verriet Nathalie Bleicher-Woth. Trotz der Umstände freut sich die Beauty vor allem auf eins – und zwar ihr Baby! In rund einem Monat kann sie ihren Sohn endlich in den Armen halten. Schon gelesen? Nathalie Bleicher-Woth: Babygeschlecht enthüllt!