Nathalie Bleicher-Woth: Serien-Aus bei Berlin – Tag & Nacht!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Nathalie Bleicher-Woth seit vier Jahren zu sehen und verkörpert die Rolle der Kim. Schon seit einiger Zeit gibt es Spekulationen über ein mögliches Serien-Aus der Darstellerin. Und tatsächlich: Die Beauty scheint der Soap den Rücken zu kehren!

Für Kim lief es bei “Berlin – Tag & Nacht” zuletzt alles andere als gut. Erst vor einigen Wochen kehrte sie zurück und versuchte, ihre Liebe mit Mike zu retten. Das blieb jedoch erfolglos – nachdem Kim mit Connor geschlafen hat und sogar schwanger wurde, will Mike nichts mehr von ihr wissen und hat sie abblitzen lassen. Kim kommt mit der Situation nur schwer klar und fasst einen Entschluss: Sie wird Berlin verlassen! Nach der zerbrochenen Liebe und dem Schwangerschaftsabbruch will sie einen Neuanfang auf Mallorca wagen und kehrt der Stadt deshalb den Rücken.

Kim will Berlin verlassen

Bei TVNOW sind bereitzs die Folgen für Anfang Februar verfügbar. Basti (Martin Wernicke) bekommt in der Episode am 2. Februar 2021 mit, dass Kim ihre Koffer packt und wohl die Stadt verlassen will. “Ich habe noch mal mit Mike geredet und der hat mir klipp und klar gesagt, dass wir nicht mehr zusammenkommen werden. Es macht alles keinen Sinn mehr, Basti”, sagt Kim. Mike hat es auf Pia abgesehen – das kann Kim nicht länger ertragen und will deshalb nach Mallorca ziehen. “Deswegen muss ich einfach weg. Ich werde nach Malle zu meinem Vater ziehen”, sagt sie.

Steigt Nathalie Bleicher-Woth wegen ihrer Freundin aus?

Die Fans vermuteten, dass der Ausstieg bei “Berlin – Tag & Nacht” etwas mit ihrer Freundin zu tun haben könnte. Das dementiert die Darstellerin jedoch. “Mir schreiben momentan total viele Follower, die annehmen, dass der Ausstiegsgrund meine Freundin sei, dies ist jedoch falsch. Meine Freundin hat mit meinem Ausstieg nichts zu tun”, sagte Nathalie Bleicher-Woth kürzlich gegenüber Promiflash. Was aber die wahren Ausstiegs-Gründe sind, hat die Kim-Darstellerin bisher nicht verraten. RTLZWEI hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Nathalie Bleicher-Woth hat eine riesige Fanbase – die Fans dürften darüber sicher enttäuscht sein, dass sie aus der Serie aussteigt… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.