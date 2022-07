Nadescha Leitze: Die Goodbye Deutschland-Auswanderin sucht einen Freund!

Nadescha Leitze wohnt seit vielen Jahren auf Mallorca – und das will sie nicht mehr allein! Denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin will nicht mehr als Single durchs Leben gehen und sucht einen neuen Freund.

Nadescha Leitze ist durch die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt und arbeitet heute als erfolgreiche Unternehmerin auf der Insel. So betreibt die Beauty an der Playa de Palma die Lokale „Burgerwaffelpause“ sowie „Dönerkebappause“. Beruflich erfolgreich, aber privat hatte die Auswanderin in den vergangenen Jahren kein Glück in der Liebe – das soll sich jetzt ändern! „Nadescha ist bereit für eine neue Liebe. Möchtest du die Auswanderin kennenlernen? Dann schreib doch gerne eine Nachricht an goodbye@vox.de“, heißt es in einem Aufruf in den sozialen Netzwerken auf den offiziellen Seiten der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“.

Darum sucht Nadescha Leitze einen Partner

Nun hat der TV-Star auch verraten, weshalb sie jetzt einen Partner sucht. „Ich bin seit 6 Jahren Single und hatte immer mal nur einen One-Night-Stand. In der Corona-Zeit hatten viele Freunde einen Partner und das hat mir gezeigt, dass es zu zweit einfach schöner ist. Es ist denke für mich Zeit, dass ich mich durch meinen Weg nicht mehr allein kämpfen muss. Es ist schön, wenn man aufgefangen wird und man sich gegenseitig Kraft geben kann“, erzählt Nadescha Leitze im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

So sollte ihr Traummann sein

Und wie sollte ihr künftiger Partner sein? „Mein Traummann sollte attraktiv, sportlich, lebensfroh, lustig und tierlieb sein. Tattoos gefallen mir auch, aber ist natürlich kein Muss. Er sollte nicht launisch sein, aber dafür reisefreudig", so Nadescha Leitze. Ob die „Goodbye Deutschland"-Auswanderin bald ihren Traummann finden wird? Das wird man bald in der VOX-Sendung sehen.