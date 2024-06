Nach Tunesien-Urlaub: „Hartz Rot Gold“-Dagmar hat kein Geld mehr für Lebensmittel

Dagmar aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ war jetzt zwei Wochen in Tunesien. Nach dem Urlaub hat die Frührentnerin kaum noch Geld für Lebensmittel übrig.

Die Zuschauer von RTLZWEI scheinen sich sehr für das Thema Bürgergeld zu interessieren. In Formaten wie „Hartz und herzlich“, „Armes Deutschland“ oder auch der Daily „Hartz Rot Gold“ geht es um Menschen, welche Geld vom Staat beziehen – dazu zählt auch Dagmar. Die 58-Jährige bezieht Frührente und hat im Monat nur rund 170 Euro zur Verfügung.

Zu Hause folgt die bittere Realität

In den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ war Dagmar zwei Wochen in Tunesien. Den Urlaub hatte sie zwar von ihrer Freundin Elke geschenkt bekommen – jedoch musste die 58-Jährige die Ausgaben vor Ort selbst tragen. Und das ging ganz schön ins Geld. Denn nachdem Dagmar zu Hause in Düsseldorf angekommen ist, folgt die bittere Realität: Dagmar hat kaum noch Geld übrig, um sich Lebensmittel zu leisten.

Dagmar ist nach Tunesien-Urlaub pleite

Dagmar hat insgesamt noch rund 20 bis 30 Euro übrig – das muss für den kompletten Monat reichen. „Ich würd‘ sagen, ich habe noch sehr viel, nämlich gar nichts. Ich bin platt“, erzählt sie. „Für mich heißt es nachher, wenn ich satt werden will, hol ich was aus dem Eisfach. Wenn ich es clever anstelle, hol ich mit Mettwurst, dann passt das“, sagt Dagmar bei „Hartz Rot Gold“. Trotz der Umstände zeigt sich die 58-Jährige optimistisch. Denn schließlich wird am Monatsanfang wieder ihre Rente ausgezahlt.

Auch, wenn Dagmar nach dem Tunesien-Urlaub kaum noch Geld zur Verfügung hat – die Frührentnerin bereut die Entscheidung keinesfalls. „War immer schon mein Traum. Ich wollte einmal in meinem Leben fliegen“, schwärmt die 58-Jährige. Und den Traum hat sie sich erfüllt – deshalb kann sie auch damit leben, kurzzeitig finanziell etwas kürzer zu treten.

