Nach Tod von Lisa (†16): Das Drama bei „Hartz und herzlich“-Florian geht weiter!

Marina und Florian wurden durch „Hartz und herzlich“ bekannt. Im Jahr 2022 musste das Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Tochter Lisa-Marie ist im Alter von nur 16 Jahren verstorben. Nun feierte Florian sein Comeback in der RTLZWEI-Sozialdoku – doch das Drama geht weiter.

Es war ein riesiger Schock für Marina und Florian: Ihre Tochter Lisa-Marie wurde nur 16 Jahre alt. „Mit Bestürzung haben wir heute aus Mannheim erfahren, dass Lisa-Marie aus ‚Hartz und herzlich‘ unerwartet verstorben ist. Unser tiefstes Mitgefühl gilt vor allem ihren Eltern Marina und Florian sowie ihren Geschwistern. Wir wünschen der Familie Kraft und Halt in diesen schweren Zeiten“, schrieb RTLZWEI damals in den sozialen Netzwerken.

„Marina hat mich und die Kinder sitzen gelassen“

Nach dem tragischen Tod von Lisa-Marie zogen sich Marina und Florian aus der Öffentlichkeit zurück und waren kein Teil mehr von „Hartz und herzlich“. Nun feierte Florian in der Sendung sein Comeback – jedoch ohne Marina. Denn kurz nach dem Tod von Lisa-Marie hat sie die Familie verlassen. „Marina hat mich und die Kinder sitzen gelassen“, erzählte Florian jetzt in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Marina packt ihre Sachen nach einem Seitensprung von Florian

Schuld daran ist der 41-Jährige jedoch selbst. Denn er ist fremdgegangen. „Ich hab Scheiße gebaut, hatte letztes Jahr was mit ’ner anderen. Das ist nach Lisas Tod rausgekommen“, gestand er. Eigentlich hat das Paar die Krise in den Griff bekommen – doch dann eskalierte plötzlich der Streit und Marina hat ihre Sachen gepackt. „Vor ein paar Wochen haben wir uns aber gezofft und am nächsten Morgen, nachdem sie die Tiere gemacht und den Großen zur Arbeit gefahren hat, hab ich mitbekommen, dass sie ihre Sachen gepackt hat und ist dann weg“, erzählt Florian.

Eine Rückkehr erwägt die siebenfache Mutter nicht. Es bestehe zwar Kontakt – jedoch wird nur das Wichtigste geklärt. „Aber da geht es um Rechnungen, wie es den Kindern geht, ob alles okay läuft – mehr derzeit nicht“, so Florian. Und weiter: „Ich wünsche mir, dass die Familie wieder zusammenkommt und zusammenhält. Es reicht ja, dass wir einen Riss schon hatten.“ Nun muss der 41-Jährige den Haushalt alleine schwingen – die Aufgaben hat er gut unter seinen Kindern verteilt.

Florian: „Im Inneren geht’s mir scheiße“

Die Situation ist jedoch alles andere als einfach. „Viele sagen, ich sehe gut und erholt aus. Aber im Inneren geht’s mir scheiße“, gesteht Florian. Ob Marina demnächst doch noch zurückkehren wird und wie wird er den Alltag alleine mit den Kindern meistern? Das sehen die Zuschauer in den nächsten Folgen von „Hartz und herzlich“.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.