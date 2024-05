Nach Nazi-Spruch: Droht Cathy Hummels die gleiche Strafe wie AfD-Mann Björn Höcke?

Cathy Hummels trat in den sozialen Netzwerken ins Fettnäpfchen und sorgte mit dem Satz „Alles für Deutschland“ für einen Shitstorm. Auch Björn Höcke verwendete den Satz einige Wochen zuvor und muss eine Geldstrafe blechen. Droht der Moderatorin jetzt eine ähnliche Strafe?

Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin postete bei Instagram den Satz „Alles für Deutschland“ im Rahmen einer Werbebotschaft zur Fußball-Europameisterschaft. Der Satz war eine Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP. Die Moderatorin löschte den Satz kurz darauf und entschuldigte sich – gleichzeitig distanzierte sich Cathy Hummels von Parteien wie der AfD.

Wegen dieser Parole wurde der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zu 13.000 Euro verurteilt. Und genau dieser will nun Cathy Hummels anzeigen. „Sehr geehrte Frau Hummels, ich werde Sie leider bei der Staatsanwalt Brenzler in Halle anzeigen müssen. Nicht weil ich etwas gegen Sie habe, aber um die Absurdität des Urteils gegen mich zur Kenntlichkeit zu entstellen“, kündigte der Politiker beim Kurznachrichtendienst X an.

Anwalt meint: Cathy Hummels muss mit keiner Strafe wie bei Björn Höcke rechnen

Muss nun Cathy Hummels mit einer ähnlichen Strafe rechnen wie Björn Höcke? Ein Anwalt hat sich zu Wort gemeldet und sagt: Die Moderatorin muss mit keiner Strafe rechnen – das hat gleich mehrere Gründe. „Es gibt drei gravierende Unterschiede zwischen Höcke und Hummels. Erstens: Höcke ist Geschichtslehrer. Frau Hummels nicht. Zweitens: Höcke ist ein rechtsextremer Politiker. Frau Hummels nicht. Und drittens hat Höcke die verbotene NS-Losung im Zusammenhang seiner Reden als rechtsextremer Politiker offenbar nicht nur einmal verwendet und sich nie vergleichbar distanziert“, sagt der Münchner Anwalt Dr. Adam in der Bild-Zeitung.

Und weiter sagt der Jurist: „Frau Hummels hat sich klar und deutlich von der Formulierung distanziert, die sie noch dazu in einem gänzlich anderen Zusammenhang verwendet hat. Frau Hummels hat nach eigenen Angaben offenbar nicht gewusst, dass die patriotische Formel ‚Alles für Deutschland‘ als Kennzeichen der NS-Sturmabteilung gilt.“

Der Post von Cathy Hummels wurde in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert. „Wenn man einfach gar nichts mitbekommt, dann ist man Cathy Hummels und postet eine Parole, für die Höcke gestern verurteilt wurde“, schrieb ein User beim Kurznachrichtendienst X. Cathy Hummels ruderte sofort zurück und teilt auf Anfrage von RTL mit: „Asche auf mein Haupt, ich habe die Berichterstattung zu dem Höcke-Prozess und dessen Nazi-Spruch nicht mitbekommen und wusste nicht, welchen Hintergrund er hat. Ich habe ihn sofort gelöscht und distanziere mich ausdrücklich von rechtsradikalen Parolen und Parteien wie der AfD.“