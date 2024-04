Nach Fremdgeh-Sex mit Calvin Kleinen: Elsa Latifaj trennt sich im TV von ihrem Freund!

In der zweiten Woche bei „Kampf der Realitystars“ wird die Stimmung durch den Einzug von Reality-Macho Aleks Petrovic und Skandal-Star Jenny Elvers weiter aufgeheizt. Für einen handfesten Liebes- Skandal sorgen jedoch Elsa Latifaj und Calvin Kleinen.

Bei „Kampf der Realitystars“ verbringen Elsa Latifaj und Calvin Kleinen jede freie Minute miteinander – dabei kommen sie sich immer näher. Obwohl ihr Freund zu Hause auf Elsa Latifaj wartet, hat sie ihn mit Calvin Kleinen betrogen. Und dann kommt es zum Liebes-Eklat: Vor laufenden Kameras trennt sich die Beauty von ihrem Freund.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Elsa Latifaj einem Kandidaten in einer Show nahekommt. Bei „Forsthaus Rampensau“ flirtete sie heftig mit Kevin „Flocke“ Platzer. Der Unterschied: Bei den Dreharbeiten von „Kampf der Realitystars“ war sie in festen Händen. Und trotzdem hat sie mit Calvin Kleinen nichts anbrennen lassen.

Maurice Dziwak findet ihr Verhalten „ehrenlos“

In der Show ist zu sehen, wie Calvin Kleinen an ihre Brüste fasst und sich unter der Decke ziemlich eindeutig bewegen. Mitkandidat Maurice Dziwak platzt der Kragen und findet ihr Verhalten „ehrenlos“. „Die Frau hat keinen Stolz, er auch nicht! Elsa ist jetzt eine von vielen in meinen Augen. (…) Sie ist einfach zu schade, Nummer 500 zu sein“, sagt er wütend.

„Ich habe Scheiße gebaut“: Elsa Latifaj beendet Beziehung im TV

Dann hat Elsa Latifaj wohl doch ein schlechtes Gewissen. „Mein Freund verdient das einfach nicht“, sagt sie bei „Kampf der Realitystars“. Im Einzelinterview beendet sie schließlich die Beziehung. „Ich bin diejenige, die Schluss machen muss, denn ich hab Scheiße gebaut. Auch, wenn es mir wehtut, ich kann ihm nicht in die Augen schauen, während ich hier mit Calvin im Bett gelegen bin“, wird ihr bewusst. In dem Moment hat sie wohl jedoch nicht daran gedacht, dass die Szenen ihr Freund erst Monate später sehen wird. Denn die Dreharbeiten liegen eine ganze Weile zurück.

Nach dem Schlussstrich gleich die nächste Nacht mit Calvin Kleinen

Calvin Kleinen freut sich und hat nun freie Bahn. „Das spielt mir natürlich auch in die Karten, dann muss ich ja kein schlechtes Gewissen mehr haben“, sagt er in der Show. Einige Minuten nach dem Schlussstrich kann Elsa schon wieder lachen – und verbringt gleich die nächste Nacht mit Calvin Kleinen.

RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.