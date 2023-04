Nach DSDS-Finale: Katja Krasavice zerlegt Dieter Bohlen!

Katja Krasavicehält nicht viel von Dieter Bohlen – daraus macht die Rapperin auch kein Geheimnis. Jetzt ging das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ über die Bühne. Und die Musikerin rechnet kurz nach der Show mit dem Poptitan ab.

En sexistischer Kommentar von Dieter Bohlen gegenüber Kandidatin Jill Lange brachte in der Staffel von DSDS das Faß zum Überlaufen. Katja Krasavice nahm kein Blatt vor den Mund und kritisierte den Chef-Juror immer wieder. Seitdem gingen sich die beiden Juroren aus dem Weg. Doch jetzt teilt die Rapperin gegen den Musikproduzenten aus.

„Wir waren wie eine Familie. Bis mir klar wurde, Dieter ist ein Narzisst und hat keinerlei Empathie für andere Menschen. Ich polarisiere auch gern. Aber es gibt keinen Rassismus mehr. Es gibt keinen Sexismus mehr. Das ist nicht cool. Wir sind eine neue Generation Frauen. Ich schlug ihm vor, doch mal was anderes Cooles auszuprobieren, anstatt sich immer wieder auf Kosten anderer zu profilieren. Damit konnte er nicht umgehen“, sagt Katja Krasavice in der Bild am Sonntag.

Katja Krasavice rechnet nach DSDS-Finale ab

Und auch bei Instagram teilt Katja Krasavice jetzt aus und rechnet mit Dieter Bohlen ab. „Ich hätte Respekt vor einem Auftritt, aber wenn ihr wüsstet, was Dieter vor dem Auftritt für ein Theater gemacht hat bei RTL, damit ER und NUR ER (!!!) auftritt und nicht eine andere Person (ich rede hier nicht von mir) – die Person, die diesen Auftritt viel mehr verdient hätte!!!“, schreibt Katja Krasavice in einer Instagram-Story.

Und dann teilt die Rapperin noch weiter aus: „Was mich so unglaublich sauer gemacht hat, dass der 69 Jahre alte Mann nach so vielen Jahren Rampenlicht immer noch nicht satt ist & dieser Person ihren Moment geklaut hat. Und er dann auf die Bühne geht – der Mann, der ALLE KANDIDATEN auseinander nimmt bei jedem kleinen Fehler und singt FULLPLAYBACK?", meint die DSDS-Jurorin. Wenn man einer anderen Person den Moment klaue, habe sie 0 Respekt, schreibt Katja Krasavice.