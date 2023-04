Hinter den Kulissen: Das wurde im DSDS-Finale nicht im TV gezeigt!

Sem Eisinger ging im großen Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ als Sieger hervor. Zu Beginn der Show stürmte ein Flitzer die Moderatorin von Laura Wontorra. KUKKSI war im Studio in Köln vor Ort und verrät, was sonst hinter den Kulissen passierte.

Mit 58 Prozent konnte sich Sem Eisinger gegen die anderen Finalist:innen durchsetzen – mehr zu den Voting-Ergebnissen erfährst du hier. Schon Stunden vor dem Finale bildete sich vor dem Coloneum in Köln eine riesige Schlange. Denn RTL hatte für die neue Staffel im kommenden Jahr zum ersten offenen Casting aufgerufen. Und zahlreiche mögliche Kandidat:innen kamen, um ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Auch Dieter Bohlen hat sich blicken lassen.

Erstes offenes Casting und viele Fangruppen vor dem Studio

Fangruppen von Monika und Lorent sorgten für ordentlich Stimmung im Foyer vor dem Studio und feuerten ihre Schützlinge an. Und auch zahlreiche Ex-Kandidat:innen haben sich blicken lassen – so auch Menderes Bagci, welcher viele Autogramme schrieb. Um 19:45 Uhr begann wie immer das Warm-up im Studio. Um 20:15 Uhr startete die Live-Show – doch dann kam es zu einem Zwischenfall: Laura Wontorra begrüßte die Zuschauer zu Hause. Dann stürmte ein Flitzer die Bühne und wollte der Moderatorin das Mikro aus der Hand reißen. Sofort waren Security-Mitarbeiter zur Stelle und führten den Mann aus dem Studio. Was er damit bezwecken wollte – unklar. Laura Wontorra war sichtlich kurz erschrocken, aber führte weiter souverän und professionell durch die Show und hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Dieter Bohlen und Katja Krasavice ignorieren sich

Dieter Bohlen und Katja Krasavice gingen weiter auf Abstand – so auch hinter den Kameras. Auch in den Werbepausen wechselten die Werbepausen kein Wort. Und wenn wir schon bei Werbepausen sind: Rund um die Bühne herrschte viel Trubel, denn zahlreiche Fans versuchten Fotos mit den Juroren zu ergattern. Vor allem Katja Krasavice, Pietro Lombardi und auch Leony nahmen sich viel Zeit für ihre Anhänger. Dieter Bohlen geht direkt mit dem neuen Superstar auf Tournee – einen Vorgeschmack gab es bereits bei DSDS, denn der Poptitan ist kurz vor der Entscheidung auf der Bühne aufgetreten. Das Studio bebte – fast. Denn Katja Krasavice machte deutlich, was sie davon hält – und zwar nichts. Während seinem Auftritt war die Jurorin nämlich mit ihrem Handy beschäftigt.

Aftershowparty nach dem DSDS-Finale

Nach der Show ging die Arbeit weiter – vor allem für Sem Eisinger, welcher zahlreiche Interviews – auch mit KUKKSI – gegeben hat. Und auch die anderen Kandidat:innen haben sich nach dem Finale auf der Bühne blicken lassen und die Juroren zeigten vor Fotografen ihre besten Posen – so auch Katja Krasavice am Jurypult. Danach gab es eine ausgelassene Aftershowarty, welche ebenfalls im Coloneum stattfand.