Nach Allergie-Schock: Twenty4Tim hatte einen Autounfall!

Twenty4Tim nahm erst in diesem Jahr im Dschungelcamp teil. Kürzlich produzierte er sogar einen Song mit Dieter Bohlen. Für den Influencer könnte es kaum besser laufen – eigentlich. Denn derzeit läuft für ihn gar nicht nach Plan.

Wenn es mal schlecht läuft, dann wohl richtig. Diese Erfahrung musste jetzt auch Twenty4Tim machen. Denn er hatte nicht nur einen Allergie-Schock, sondern kurz danach auch noch einen Autounfall. Mit nachdenklichen Zeilen hat sich der Web-Star jetzt bei seiner Community zu Wort gemeldet.

Twenty4Tim meldet sich bei Instagram zu Wort

„Wollte mich eigentlich schon früher melden, doch gestern und heute ist mir gefühlt der Boden unter den Füßen etwas weggerissen. Allergische Reaktion, Konzertplanungen & heute dann einfach aus dem Nichts einen Autounfall gehabt“, schreibt Twenty4Tim in einer Instagram-Story.

Auto sei „komplett durchgebrochen“

In dem sozialen Netzwerk postet er auch noch ein Bild von dem Auto. „Komplett durchgebrochen!“, schreibt er. Die Spuren des Unfalls sind auf dem Schnappschuss deutlich zu erkennen. Kurz danach gibt er aber auch Entwarnung – verletzt hat sich bei dem Unfall wohl glücklicherweise niemand. „Es ist aber soweit alles okay und keiner ist verletzt“, so der Influencer.

Privat scheint es zwar für Twenty4Tim nicht nach Plan zu laufen, dafür startete er in diesem Jahr beruflich durch. Denn er ist nicht nur als Influencer sehr erfolgreich, sondern hatte mit seiner Teilnahme im Dschungelcamp auch seinen Durchbruch im TV-Business. Kürzlich hatte er sogar einen Song mit Dieter Bohlen aufgenommen. „Er kam zu mir, wir haben den ganzen Tag zusammengearbeitet, gemacht und getan. Obwohl wir fast 50 Jahre auseinander sind, sind wir uns sehr ähnlich. Ich war verwundert, dass ein 23-Jähriger so selbstbewusst im Geschäft ist“, verriet der Poptitan in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Im Dschungelcamp kamen sich zudem Twenty4Tim und Kim Virginia näher. Seit der Teilnahme an der Show befinden sich die beiden in der Kennlernphase. „Das war alles eher spaßmäßig am Anfang, aber er hat mir gefallen und ich ihm offensichtlich auch. Nach Karneval haben wir das zwischen uns ernst genommen. Und dann hatten wir halt was, dann hatten wir Sex. Durch das ganze Zusammensein im Camp konnten wir schon eine gute Connection aufbauen“, berichtete Kim Virginia in der Bild.