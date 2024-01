Mythos oder Wahrheit: Hilft Sperma gegen Depressionen?

Sperma hilft gegen Kopfschmerzen oder wirkt entzündungshemmend. Sogar gegen Depressionen soll das Ejakulat helfen. Doch stimmt das wirklich? Ein Experte klärt auf, was es damit auf sich hat.

Dass Sex gesund ist und sich positiv auf den Körper auswirkt, ist kein Geheimnis. Denn dabei werden Hormone wie Testosteron, Adrenalin und Oxytocin ausgeschüttet. Außerdem ist Geschlechtsverkehr gut für das Herz, gesund für die Psyche und stärkt das Immunsystem. Doch wie sieht es eigentlich mit Sperma aus?

Hat Sperma eine antidepressive Wirkung?

Die Samenflüssigkeit des Mannes soll eine antidepressive Wirkung haben – zumindest wird das im Netz immer wieder behauptet. Aber stimmt das denn wirklich? Die ganz klare Antwort: Ja! Der Grund? Dafür sind die Glückshormone verantwortlich, die sich im männlichen Ejakulat befinden.

Einen Haken gibt es aber dennoch: Zwar sind Dopamine und Endorphine im Sperma enthalten, aber in einer zu niedrigen Dosierung. Und auch bei Oralverkehr wäre das wirkungslos. „Die sind tatsächlich in Sperma enthalten, aber erstens in viel zu niedriger Dosierung, zweitens bei oraler Aufnahme unwirksam“, sagt Dr. Christoph Specht im Interview mit RTL.

Dennoch kann man beim Oralsex auf andere Weise profitieren: Eine Studie über antidepressive Eigenschaften von Sperma, die im Britischen Journal für Psychiatrie veröffentlicht wurde, wirkt sich das Schlucken stimmungsaufhellend aus. Laut den Ergebnissen leiden Frauen, die häufiger Sperma schlucken, weniger an Depressionen. Der Nachteil: Oralverkehr kann grundsätzlich Geschlechtskrankheiten übertragen.

Sperma kann aber vor allem entzündungshemmend wirken. „Das weiß ja jeder, Sex kann schmerzlindernd und stimmungsaufhellend wirken, das ist nichts Besonderes. […] Das hat dann aber nichts mit den Dopaminen und Endorphinen im Sperma zu tun“, sagt der Arzt und Medizinjournalist.

Protein-Irrtum um Sperma

Ein besonders großer Irrglaube ist übrigens, dass Sperma vorwiegend aus Proteinen bestehen soll. Das ist nämlich schlichtweg falsch. „Ganz unerotisch erst einmal aus 95 Prozent Wasser, wie bei einer Gurke. […] Dass der Hauptanteil aus Proteinen bestehe, wie viele glauben, stimmt nicht“, erklärt der Mediziner. Schon gelesen? Diätkiller oder Powerfood? So viele Kalorien hat Sperma!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhält man anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.