Teenie-Mütter: Saskia war mir 14 Jahren erstmals schwanger!

Vanessa (22), Mutter zweier Töchter im Kindergartenalter, hat sich in der neuen Folge von „Teenie-Mütter“ viel vorgenommen und möchte eine Ausbildung absolvieren. Auch der anstehende Hauptschulabschluss von Zweifachmama Saskia (24) ist eine ziemlich strapaziöse Angelegenheit.

Mailin (3) und Sophia (4), die beiden Töchter von Vanessa (22) aus Frankfurt, besuchen inzwischen den Kindergarten. Das verschafft der Teeniemutter ein wenig Freiraum, sich endlich um ihre eigene berufliche Zukunft zu kümmern: Im August beginnt Vanessa eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Vorab muss sie aber noch an einer berufsvorbereitenden Maßnahme für Mütter teilnehmen – und schon das stellt für sie eine große Herausforderung dar.

Vanessa hat ihren Führerschein abgebrochen

Auch wenn der Arbeitsbeginn erst um neun Uhr ist, steht Vanessa bereits um vier Uhr in der Frühe auf. Nur so schafft sie es, sich selbst und die Kinder fertig zu machen und die beiden rechtzeitig im Kindergarten abzuliefern. Erschwert wird die Situation dadurch, dass sie den Führerschein abgebrochen hat und somit auf Bus und Bahn angewiesen ist. Wird sie diesem Stress dauerhaft standhalten?

Saskia brach ihre Schule ab

Auch Saskia (24) hat als Mutter zweier Töchter immer viel um die Ohren. Gina (9) und Leonie (7) sollen schließlich jeden Morgen pünktlich in der Schule sein und außerdem muss das sieben Monate alte Baby Angelina von ihr versorgt werden. Aber damit nicht genug: In wenigen Wochen wird auch Saskia selbst wieder die Schulbank drücken. Denn dann stehen die Prüfungen für den Hauptschulabschluss an – und ein wenig mulmig ist es ihr dabei schon, denn es ist bereits der dritte Versuch: Mit 14 Jahren war Saskia mit Gina schwanger und brach ab, mit 16 wurde sie mit Leonie schwanger. Nun, ein halbes Jahr nach Angelinas Geburt, hat sie ihre vielleicht letzte Chance. Wird sie es schaffen? Die neue Folge von „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ zeigt RTLZWEI heute um 21:15 Uhr.